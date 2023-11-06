Çin'de 6. Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu düzenlendi
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Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde gerçekleştirilen 6. Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılış töreni yapıldı. Forum kapsamında çeşitli konularla ilgili paralel oturumlar düzenlendi.
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde gerçekleştirilen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) ve Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılış töreni, 5 Kasım 2023. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)
SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- 6. Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılış töreni Pazar günü Çin'in Shanghai kentinde yapıldı.
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 6. Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu sırasında 2023 Dünya Dışa Açıklık Raporu ve Uluslararası Dışa Açılım Sempozyumu hakkındaki basın toplantısına katılan katılımcılar, 5 Kasım 2023. (Fotoğraf: Meng Tao/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 6. Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen Küresel Perspektiften İş Güvenliği Yönetişiminde İnovasyon konulu paralel oturum, 5 Kasım 2023. (Fotoğraf: Meng Tao/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 6. Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen Akıllı Teknoloji ve Geleceğin Sanayi Gelişimi konulu paralel oturum, 5 Kasım 2023. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 6. Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Dijital Yönetişimi Keşfetmek ve Dijital Endüstri için Fırsatlar Yaratmak - Küresel Dijital Endüstri Eşleştirme Zirvesi konulu paralel oturum, 5 Kasım 2023. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 6. Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen Mali Reform ve İnovasyon Yoluyla Pilot Serbest Ticaret Bölgelerinin Geliştirilmesi konulu paralel oturum, 5 Kasım 2023. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 6. Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen Finansal Kaynaklarla Reel Ekonominin Canlandırılması konulu paralel oturum, 5 Kasım 2023. (Fotoğraf: Meng Tao/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 6. Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen Finansal Kaynaklarla Reel Ekonominin Canlandırılması konulu paralel oturum, 5 Kasım 2023. (Fotoğraf: Meng Tao/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 6. Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen Bölgesel Uluslararası Kuruluş Gösterim Alanı: Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliğinin Yeni Platformu ve Yeni Uygulaması konulu paralel oturum, 5 Kasım 2023. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 6. Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen Bölgesel Uluslararası Kuruluş Gösterim Alanı: Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliğinin Yeni Platformu ve Yeni Uygulaması konulu paralel oturum, 5 Kasım 2023. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)