Çin, Çin-Arap işletmelerini desteklemeye devam edecek

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Hu Çunhua, Pekin yönetiminin, yatırım fırsatlarını arttırmak amacıyla Çin-Arap işletmelerini desteklemeyi sürdüreceğini bildirdi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliğinde düzenlenen 10. Arap-Çin İşadamları Konferansı'nda konuşan Hu, iki tarafta da yatırım fırsatlarını arttırmak amacıyla Çin-Arap işletmelerini destekleyeceklerini söyledi.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Hu Çunhua, Pekin yönetiminin, yatırım fırsatlarını arttırmak amacıyla Çin-Arap işletmelerini desteklemeyi sürdüreceğini bildirdi.

South China Morning Post'un haberine göre, ÇHSDK Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Hu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliğinde düzenlenen 10. Arap-Çin İşadamları Konferansının açılışında yaptığı konuşmada, Pekin yönetiminin, iki tarafta da yatırım fırsatlarını arttırmak amacıyla Çin-Arap işletmelerini desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Hu, "Çin'de yatırımlarını genişletmeleri için Arap işletmeleri memnuniyetle karşılıyoruz ve Arap ülkelerinde yatırım yapmaları için Çinli güçlü işletmelere de destek sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın ekonomik gelişiminin çeşitlenmesine destek olmak için üretim kapasitesi, altyapı, ticaretin güçlendirilmesi, yatırım ve finansal ilişkiler gibi alanlarda iki ülke arasında işbirliğinin derinleştirileceğini kaydeden Hu, Çin'in yeşil enerji, sağlık, havacılık ve dijital ekonomi sektörlerindeki büyümeyi de destekleyeceğini belirtti.

Arap ülkelerinin en büyük ticaret ortağı olan Çin ile aralarındaki toplam ticaret hacmi yıllık yüzde 31 büyüme oranıyla 2022'de 430 milyar dolara ulaştı.

Konferansa 23 ülkeden 3 bini aşkın kişi katılıyor

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın ilk kez ev sahipliği yaptığı 10. Arap-Çin İşadamları Konferansı, "refah için işbirliği" sloganıyla 23 ülkeden 3 bini aşkın kişinin katılımıyla başkent Riyad'da gerçekleştiriliyor.

Konferansın Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı tarafından Arap Birliği Genel Sekreterliği, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi ve Arap Odalar Birliğinin ortaklığıyla düzenlendiği aktarılmıştı.

Ayrıca Çin ve Arap ülkelerinin büyük şirket yöneticileri ve bakanlarından 150'den fazla konuşmacının katılacağı konferansta, 8 diyalog oturumu ve 18 çalıştayın yanı sıra özel toplantılar ve etkinliklerin de yapılacağı kaydedilmişti.