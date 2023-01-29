Çin Başkonsolosluğu duyurdu! 4 bin adet sıfır araç Türkiye'ye doğru yola çıktı

Türkiye'de sıfır araç konusunda yaşanan tedarik sorunları sonrası Çin'den dikkat çeken bir sevk gerçekleştiriliyor. 4 bin adet sıfır aracın Şangay'dan Türkiye'nin Derince limanına doğru yola çıktığı ve önümüzdeki günlerde ülkemizde olacağı öğrenildi.