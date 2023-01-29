Çin Başkonsolosluğu duyurdu! 4 bin adet sıfır araç Türkiye'ye doğru yola çıktı
Ekonomi Haberleri
Türkiye'de sıfır araç konusunda yaşanan tedarik sorunları sonrası Çin'den dikkat çeken bir sevk gerçekleştiriliyor. 4 bin adet sıfır aracın Şangay'dan Türkiye'nin Derince limanına doğru yola çıktığı ve önümüzdeki günlerde ülkemizde olacağı öğrenildi.
Avrupa'da tedarik sorunları nedeniyle araç üretimi yavaşlarken, Çin üretimi ucuz otomobillerin hızlı yükselişi sürüyor.
Çin, 2022 yılında yabancı ülkelere 3 milyon 110 bin araç ihraç etti. İhracatını yüzde 54'ün üzerinde artıran Çin, Almanya'yı geçerek ikinci sıraya yerleşti.
Çinli şirketlerin Türkiye'ye ilgisi artıyor. Çinli elektrikli otomobil üreticisi Chery, Türkiye pazarına üç farklı SUV modeliyle yeniden gireceğini açıklamıştı. İlk teslimatlar bahar aylarında yapılacak.
Çin Başkonsolosluğu da 4 bine yakın otomobilin Şangay'dan Türkiye'nin Derince limanına doğru yola çıktığını duyurdu.