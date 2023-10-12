Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Volkswagen AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume ile bir araya geldi

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Volkswagen AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume ile Beijing'de bir araya geldi. Ding, Çin ve Alman ekonomilerinin tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve geniş bir işbirliği alanına sahip olduklarını belirtti. Ayrıca, Çin ve Almanya'nın ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesini teşvik etmeleri gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang Çarşamba günü Beijing'de Volkswagen AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, Çin ve Alman ekonomilerinin son derece tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve geniş bir işbirliği alanına sahip olduklarını söyledi.

Ding, Çin ve Almanya'nın önemli ekonomiler ve sorumluluk sahibi büyük ülkeler olarak ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesini ve kolaylaştırılmasını teşvik etmek, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve güvenliğini korumak, ayrıca küresel ekonomik büyüme ile yönetime katkıda bulunmak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Çin'in dış dünyaya kapılarını daha da geniş açacağını kaydeden Ding, Çin ve Almanya'nın otomotiv sektöründe büyük işbirliği olanaklarına sahip olduğunu ve Çin'in Volkswagen de dahil olmak üzere yabancı işletmelerin ülkede yatırım ve iş yapmaları için daha elverişli bir ortam ve iyileştirilmiş koşullar sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Ding, "Volkswagen'in, avantajlarından faydalanmaya devam etmesini ve kazan-kazan işbirliği yoluyla daha fazla gelişmek üzere Çin'deki yatırımlarını artırmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Volkswagen'in Çin'deki gelişimine verdiği güçlü destekten ötürü Çin'e teşekkür eden Blume, Volkswagen'in Çin ve halkı ile dostluğuna değer verdiğini ve kilit öneme sahip alanlardaki yatırımlarını artıracağını belirtti.