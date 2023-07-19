Çin-Avrupa yük treni Zhengzhou'dan Hamburg'a yola çıktı
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Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'daki Putian İstasyonu'ndan Almanya'nın Hamburg kentine doğru yola çıkmak için bekleyen bir Çin-Avrupa yük treni görülüyor. Zhengzhou, 2013'ten bu yana 7.572 Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi.
ZHENGZHOU, 19 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'daki Putian İstasyonu'ndan Almanya'nın Hamburg kentine doğru yola çıkmak için bekleyen bir Çin-Avrupa yük treni görülüyor, 18 Temmuz 2023.
Zhengzhou, 18 Temmuz 2013'ten bu yana 670.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yük taşıyan 7.572 Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Ekonomi