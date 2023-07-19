Çin-Avrupa yük treni Zhengzhou'dan Hamburg'a yola çıktı

Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'daki Putian İstasyonu'ndan Almanya'nın Hamburg kentine doğru yola çıkmak için bekleyen bir Çin-Avrupa yük treni görülüyor. Zhengzhou, 2013'ten bu yana 7.572 Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi.