Çin 2026 yılı için yüzde 4,5 ila 5 büyüme hedefliyor

Çin hükümeti, 2026'da ülke ekonomisinin yüzde 4,5 ila 5 büyümesini hedeflerken daha önceki 3 yıllık dönemdeki yüzde 5 civarı hedefi geriye çekmiş oldu.

Başbakan Li Çiang, Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık genel kurulunda, hükümetin çalışma raporu ve bütçe taslağını meclise sundu.

Çin'in Gayrisafi Yurt içi Hasılasının (GSYH) 2025'te yüzde 5 artışla 140,19 trilyon yuana (yaklaşık 20,3 trilyon dolar) ulaştığını ifade eden Başbakan Li, 2026'da yüzde 4,5 ila 5 büyüme hedeflediklerini belirtti.

Hükümet, önceki 3 yılda "yüzde 5 civarında" belirlediği yıllık büyüme hedefini de geriye çekmiş oldu.

Geçen yıl kentlerde 12,67 milyon yeni istihdam yarattıklarını, işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 5,2 olduğuna işaret eden Li, 2026'da 12 milyondan fazla yeni istihdam sağlayarak işsizliği yüzde 5,5'in altında tutmayı amaçladıklarını kaydetti.

Li, tüketici fiyatlarında artış kaydedilmeyen, fiyatlarda süregelen durgunluğunun yoğunlaştığı bir yılın ardından enflasyon hedefini geçen yılki gibi yüzde 2 olarak açıkladı.

Bütçe politikası

Hükümet, bütçe açığının GSYH'ye oranı için üst limiti geçen yıl olduğu gibi yüzde 4 olarak belirlerken dış belirsizliklerin arttığı bir dönemde büyümeyi teşvik edici politikalar için kesenin ağzını açma niyetini sürdürdüğünü gösterdi.

Li, bütçe açığının 2026'da 1,27 trilyon yuan (180 milyar dolar) artışla 5,89 trilyon yuana (850 milyar dolara) ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Merkezi hükümetin 1,3 trilyon yuan (190 milyar dolar) değerinde ultra-uzun vadeli devlet tahvili çıkaracağını ifade eden Li, kamu bankalarının sermaye yenilemesi için 300 milyar yuan (43,4 milyar dolar) özel amaçlı devlet tahvili çıkarılacağını kaydetti.

Li, yerel yönetimlerin de 4,4 trilyon yuan (640 milyar dolar) özel amaçlı borç tahvili çıkaracağını, söz konusu fonların büyük projelerin finansmanı, gizli borçların çevrilmesi ve yerel yönetimlerin geciken ödemelerini yapmak için kullanılacağını, ultra-uzun vadeli devlet tahvillerinden, 250 milyar yuanın (36,2 milyar dolar) tüketimi teşvik etmek üzere tüketici ürünleri takas programlarına, 800 milyar yuanının (115,9 milyar dolar) büyük ulusal stratejilerin uygulanması ve kilit alanlarda güvenlik kapasitesinin artırılmasına, 200 milyar yuanının (29 milyar dolar) anahtar endüstrilerin teknolojik dönüşümünün sağlanması için donanım yenilenmesine ayrılacağını aktardı.

Genel kamu bütçesinin 2026'da 30 trilyon yuanı (4,35 trilyon dolar) aşmasını öngördüklerini dile getiren Li, bunun yaklaşık 4'te 1'i olan 755 milyar yuanın yatırım için kullanılacağının altını çizdi.

Kamu harcamaları

Taslak bütçede merkezi hükümet harcamalarının 2026'da geçen yıla kıyasla yüzde 5,5 artırılacağı bildirildi.

Buna göre, 2026'da savunma harcamaları yüzde 7 artışla 1 trilyon 909 milyar 561 milyon yuana (276,8 milyar dolar), iç güvenlik harcamalarının yüzde 5,9 artışla 258 milyar 269 milyon yuana (37,4 milyar dolar) ve dışişleri harcamalarının yüzde 9,3 artışla 70 milyar 975 milyon yuana (10,2 milyar dolar) çıkarılacak.

Eğitim harcamalarının yüzde 5 artışla 192 milyar 476 milyon yuan (29,9 milyar dolar), bilim ve teknoloji harcamalarının yüzde 10 artışla 426 milyar 420 milyon yuana (61,8 milyar dolar), hububat, gıda yağları ve diğer malzemelerin stoklanmasına yönelik harcamaların yüzde 8,1 artışla 110 milyar 684 milyon yuana (16 milyar dolar) çıkarılacağı, bütçeden borç faizlerine ödenen paranın da yüzde 6,7 artarak 873 milyar 990 milyon yuan (126,7 milyar dolar) olacağı öngörülüyor.

Dış belirsizlikler ve iç problemler

Başbakan Li, uluslararası ekonomik ve ticari ortamın köklü değişimler yaşadığını, tek taraflılık ve korumacılık artarken belirsizlik ve istikrarsızlığın piyasaların beklentilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Çin ekonomisinin yerel düzeyde bir dönüşümden geçtiği, derin yapısal problemlerin daha görünür hale geldiği, tüketim ve yatırımların yeterli büyüme ivmesi yakalayamadığına işaret eden Li, bu doğrultuda daha proaktif makro politikalarla dış belirsizliklere karşı iç ekonomik gelişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Hükümetin çalışma raporu ve taslak bütçe, ÇUHK'un 12 Mart'taki kapanış oturumunda oylanarak kabul edilecek.