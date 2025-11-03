Haberler

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye 50 Milyon Dolarlık İhracat

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye 50 Milyon Dolarlık İhracat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan son 4 ayda Suriye'ye 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Gıda, sanayi ve inşaat malzemeleri ihracatıyla birlikte, TIR sayısı da 53 bine ulaştı. Türkiye-Suriye arasında ikili taşımacılığın Kasım ayında başlayacağı bildiriliyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan son 4 ayda 50 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Suriye'de iç savaşın sona ermesinin ardından bölgedeki ticaret gelişti. Uluslararası Nakliyeciler Derneği temsilcisi Hamit Zaimoğlu, Suriye'ye yönelik ihracatla ilgili bilgiler verdi. Zaimoğlu, son 4 ayda Suriye'ye gıda, sanayi ve inşaat malzemesi olmak üzere 50 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. Zaimoğlu, "Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye yapılan ihracat son 4 ayda 50 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gümrükten geçen TIR sayısı da 53 bine ulaştı. Bu oldukça iyi bir gelişme. Transit ticaret ihracat ve ithalat artma noktasındandır. Ulaştırma ve Ticaret Bakanlığımızın girişimiyle Suriye yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde kasım ayı itibarıyla Türkiye-Suriye arasında ikili taşımacılık başlayacak. Orta Doğu ülkelerine kadar gidilecek. En kısa sürede Orta Doğu ile ticarette eski günlerimize geri döneceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.