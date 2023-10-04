Çilimli Siyah Pirincinin Coğrafi İşareti İçin Görüşmeler Yapıldı

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar ile bir araya gelerek Çilimli Siyah Pirincinin coğrafi işaretini belirlemek için görüştü.

DÜZCE(İHA) – Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar ile Çilimli Siyah Pirincinin coğrafi işaretini belirlemek için görüştü.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ile birlikte, Düzce'nin tarım ürünü konusunda değer ve farklılık oluşturacak alan Çilimli Siyah Pirincinin coğrafi işaretini belirlemek için, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar ile bir araya geldi.

Milletvekili Öztürk, "Gayemiz Çilimli Siyah Pirincimizin değerini ve bilinirliğini artırarak, ülkemiz sınırları dışında da kullanılmasını sağlamaktır" ifadelerinde bulundu.

Siyah pirinç; besleyici değeri çok yüksek olan bir pirinç cinsidir. Her ne kadar pişmemiş pirincin rengi siyah olsa da piştiğinde morumsu bir renk alır. Dünyada 'superfood' (süper besin) olarak adlandırılan mineral ve vitamin açısından en zengin besinler arasındadır. Antik çağlardan beri Çinliler tarafından tüketilmekte olan siyah pirinç 'yasak pirinç' olarak da bilinir. Yasak olarak adlandırılmasının sebebi çok az yetiştiği için sadece imparatorların yemesine izin verilmesinden kaynaklanır. Piştiğinde tane tane değil biraz yapış yapış olduğundan, Asya mutfağında daha çok tatlı olarak tüketilir. - DÜZCE