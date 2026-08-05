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Ordu'da Çilek Üretimi Artıyor: 1100 Ton Rekolte Beklentisi

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Ordu'da bu yıl 432 dekar alanda üretimi yapılan çilekten 1100 ton rekolte bekleniyor.

Ordu'da bu yıl 432 dekar alanda üretimi yapılan çilekten 1100 ton rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Altınordu ilçesindeki çilek bahçesinde AA muhabirine, Ordu'da üreticilerin büyük bir bölümünün ana geçim kaynağının fındık olmasına rağmen çilek üretiminin yaygınlaştığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer kurumların verdiği kaynaklarla gelirleri çeşitlendirme adına projeler uygulandığını belirten Ay, bu projelerden en önemlisinin küçük alanlarda yüksek getirisi olan çilek üretim projesi olduğunu ifade etti.

Çilek üreticilerinin dar alanlarda ürettikleri ürünlerden daha yüksek gelir elde edebildiğini aktaran Ay, "Bu kapsamda 220 dekar olan çilek yetiştiriciliği alanı son yıllarda uyguladığımız projelerle 432 dekara kadar ulaştı. Üretim de buna paralel olarak 500 tondan 1100 tona kadar ulaştı." diye konuştu.

Çiftçilerin çilek yetiştiriciliğini sevdiğini vurgulayan Ay, şunları kaydetti:

"Çileğin avantajları var. Elde edilen ürünün pazar problemi yok. Üreticiler ürettikleri ürünleri çok rahatlıkla piyasaya satabiliyor. Çileğin bu yıl Ordu ekonomisine 110 milyon lira getirisinin olması bekleniyor. Bu kapsamda çilek üretim alanlarını ilk etapta 500 dekara çıkarma gibi bir hedefimiz var. Böylece üreticilerimizin dar alanlarda yüksek kazanç sağlamalarını amaçlamaya devam etmek istiyoruz."

Ay, çilek üretmek isteyen üreticilerin il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak desteklemelerden faydalanabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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