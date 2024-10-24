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Çiğdemlik Köyü'nde Cennet Hurması Hasadı: 'Sarı Altın' Hızla Yaygınlaşıyor

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Amasya'nın Çiğdemlik köyünde cennet hurması üretimi artarken, köylüler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Kurusu 250 TL'den satılan cennet hurması, köydeki diğer meyve ağaçlarının yerini alıyor.

Çiğdemlik köyünde bütün ağaçlar 'sarı altın': Kurusunun kilosu 250 TL

AMASYA - Amasya'nın Çiğdemlik köyünde üretimi her geçen yıl artan cennet hurması, köylülerin en çok para kazandığı meyve oldu. Mikroklima iklime sahip köyde son yıllarda elma ve kiraz ağaçlarının yerini rengi ile değeri nedeniyle 'sarı altın' diye adlandırılıp zirai mücadelesi daha az olan cennet hurması aldı.

Dalında 15 TL, kurusu 250 TL

Köye, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel idaresi desteğiyle cennet hurması fidanı desteği sağlandı. Böylece 110 haneli köydeki meyve ağaçlarının büyük çoğunluğu bu türden oldu. 'Sarı altın' olarak adlandırılan cennet hurmasının bu yıl başlanan hasadında kilosu dalında 10 TL ile 15 TL arasında fiyatlarla, kurusunun kilosu ise 250 TL'den alıcı buluyor. 957 dekar alanda cennet hurması yetiştiriciliği yapılan kentte bu yıl bin 800 tondan fazla rekolte bekleniyor.

Kabuğu soyulan meyveler kurutuluyor

Hurma hasadının başlamasıyla günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu üreticiler merdivenlere tırmanıp gün boyunca topladıkları hurmaları özenle seçiyor. Kabuğu soyulan meyveler ise kurutmalık için askılara asılıyor. Yaş ve kuru hurmalar yurdun dört bir yanına satılıyor.

"Hurmadan başka meyve fidanı dikmiyoruz"

Köylerinde 15-20 yıl öncesine kadar yetiştiriciliğinin az yapıldığı cennet hurmasının son yıllarda dikiminin giderek arttığını anlatan 64 yaşındaki Ahmet İnce, "Bir zamanlar bu bahçelerde elma, kiraz ağaçları vardı. Şimdi hurmaya döndü. Her yıl hurma dikiyoruz. Başka meyve fidanı dikmiyoruz. Çünkü en hesaplısı bu" dedi.

Cennet hurmasının tam bir vitamin deposu olduğunu vurgulayan İnce, "Bu meyveyi yiyen kolay kolay hastalanmaz. Kurusunu yerken kahveyle birlikte tüketilmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Teknik kadrolarımızda kravatlar çıkacak, tulumlar giyilecek"

Hasadına katıldığı cennet hurması üretiminin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti belirten Amasya Valisi Önder Bakan, toplanan meyveleri tek tek soyup kurutan köy sakinleriyle de sohbet etti. Köy halkının gelirinin artması için meyvelerin işlenip kurutulmasına katkı sağlayıcı adımlar atılacağına değinen Vali Bakan, "Verimin, rekoltenin artırılması için tarım alanındaki bütün teknik kadrolarımızda kravatlar çıkacak tulumlar giyilecek. Çiftçilerimizle birlikte buluşacaklar" şeklinde konuştu.

Bakan, programı takip eden gazetecilere de dilimlediği hurmalardan ikram etti.

Cennet hurması gelir kaynağına dönüştü

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel idaresi desteğiyle fidanları dağıtılan cennet hurmasının önemli bir gelir kaynağına dönüştüğünü söyledi.

Çiğdemlik Köyü Muhtarı Mustafa Kurt da Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli ile Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin'in de katıldığı hasatta köylerine gelen konuklarına teşekkür etti.

Çiğdemlik Köyü'nde Cennet Hurması Hasadı: 'Sarı Altın' Hızla Yaygınlaşıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Ekonomi

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