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Çiftçilerin Girdi Maliyetleri Sürekli Artıyor

Çiftçilerin Girdi Maliyetleri Sürekli Artıyor
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal girdi fiyatlarındaki artışın üreticileri olumsuz etkilediğini ve bu durumun gıda fiyatlarına yansıdığını belirtti. Bayraktar, özellikle gübre, yem ve diğer girdi kalemlerindeki artışların çiftçileri zor durumda bıraktığını vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Sofralarımızdan 3 öğün gıda eksik olmasın diye, kar kış, sıcak soğuk demeden çalışan ve üreten çiftçilerimizin girdi maliyetleri sürekli artıyor" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışın üreticilere etkisini yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi. Bayraktar, "Sofralarımızdan 3 öğün gıda eksik olmasın diye, kar kış, sıcak soğuk demeden çalışan ve üreten çiftçilerimizin girdi maliyetleri sürekli artıyor. Tarımsal girdi fiyatlarının sürekli olarak artması üreticilerimizin maliyetini artırırken, bu durum doğrudan gıda fiyatlarına da yansıyor. Üreticilerimiz buğday ve arpa gibi kışlık hububatlarda üst gübreleme hazırlığındadırlar. Çiftçilerimizin üst gübre olarak en çok kullandığı gübreler olan üre ve amonyum nitrat gübresi yalnızca son bir ayda yüzde 10 oranında arttı. Yine taban gübrelemesinde en çok tercih edilen gübrelerden DAP gübresinin fiyatı bir önceki aya göre yüzde 3,8, 20.20.0 kompoze gübresinin fiyatı ise yüzde 5,2 oranında artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Girdi kalemlerinin fiyatlarında meydana gelen değişkenlik Türk çiftçisini zora sokuyor"

Hayvancılıkta kullanılan besi yemi fiyatının son bir ayda yüzde 3,5 oranında arttığını ve süt yemi fiyatının ise yüzde 3,2 yükseldiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Diğer tarımsal girdilere baktığımızda ise son bir yılda elektrikte yüzde 30,4, tarım ilacında yüzde 34,3, tohumda yüzde 40'lara, sulama ücretlerinde ise yüzde 100'lere varan oranda artış yaşandı. Tarımsal işletmelerin en önemli girdi kalemlerinin fiyatlarında meydana gelen bu değişkenlik ve öngörülemezlik Türk çiftçisini zora sokuyor. Girdi fiyatlarına gelen her zam doğrudan gıda fiyatlarını, yani tüketicilerimizi de etkiliyor. Tarımsal girdiler ülkemizin gıda güvencesi ile doğrudan ilgilidir. Bu sebeple, girdi piyasalarında yaşanan fiyat hareketleri, ilgili kurumlarca sıkı denetlenmelidir. Alım fiyatları belirlenirken artan maliyetler dikkate alınmalı ve üreticilerimizin mağduriyeti önlenmelidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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