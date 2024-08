Çiftçiler, mısır fiyatlarının açıklanmasını bekliyor

OSMANİYE Ziraat Odası Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ziraat Mühendisi Bahadır Sezgin, "Piyasada oluşan fiyat belirsizliği, geçmiş yıllarda da çiftçimizi zor durumda bırakmış ve ürünlerini zararına satmak zorunda kalmışlardır. Önceki yıllarda yaşanmış olan mağduriyetler ile tekrar karşılaşmak istemeyen çiftçilerimiz, bir an önce mısır fiyatlarının açıklanmasını beklemektedir" dedi.

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye'de mısır hasadı başladı. Mısır tarlalarına giren biçerdöverler yoğun bir mesaiye başlarken hasat döneminde dolu, sel ve sıcaklık gibi bazı doğal afetlere maruz kalan mısırda verim kaybı, rekolte düşüşüne neden oldu. Çiftçiler, sıcak hava ve girdi maliyetlerinin artmasını göz önünde bulundurarak taban fiyatının belirlenmesini istedi. Diğer yandan Osmaniye Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bahadır Sezgin başkanlığında, ilçe oda başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla hasat gerçekleştirildi.

VERİM KAYBINA DİKKATİ ÇEKTİ

Bahadır Sezgin, üretim sezonu boyunca fark edilmeyen, doğal afet zararının hasatta verim kaybı ile ortaya çıktığına dikkat çekti. Başkan Sezgin, "Mısırın tozlaşma dönemine denk gelen bu doğal afetler, aşırı sıcaklar, mısır koçanlarında yüzde 25-30 oranında dane noksanlığına yol açmıştır. Bu da yüzde 25-30 verim eksikliği anlamına gelmektedir. Çiftçilerimiz ürünü zorlu mücadeleler ile hasat dönemine hazırlarken, hasat edilmeye başlanılan mısır ürününün, para edip etmeyeceğini kaygı etmektedir. Piyasada oluşan fiyat belirsizliği, geçmiş yıllarda da çiftçimizi zor durumda bırakmış ve ürünlerini zararına satmak zorunda kalmışlardır. Önceki yıllarda yaşanmış olan mağduriyetler ile tekrar karşılaşmak istemeyen çiftçilerimiz, bir an önce mısır fiyatlarının açıklanmasını beklemektedir. Çiftçilerimiz için en fazla maliyeti; mazot, gübre, ilaç, elektrik ve sulama suyu oluşturmaktadır. Sadece son 1 yılda dahi bu bahsettiğimiz maliyetlerin tamamına yakınında fiyat artışı olmuştur" dedi.

'BELİRSİZLİK ÇİFTÇİLERİMİZİ ENDİŞELENDİRİYOR'

Mısır hasadı başlamasına rağmen 2024 yılı müdahale alım fiyatının açıklanmadığın söyleyen Sezgin, "Mısır fiyatlarındaki belirsizlik çiftçilerimizi endişelendirmektedir. Bugün için mısırın tüccarda alım fiyatı, 7 lira 30 kuruş civarındadır. 2024 yılı maliyetinin de altında kalmıştır. Buradan hareketle TMO depolarının her an alıma hazır tutulması, rutubet konusunda çiftçilerimizin geri çevrilmemesi ve girdi maliyetlerindeki bu yüksek artışlar göz önünde bulundurularak ve geç kalınmadan, iyi bir fiyat açıklanması; çiftçilerimizin beklentisidir. Fiyat açıklaması, serbest piyasada giderek düşen mısır fiyatlarının düşüşünü durduracaktır. Zaten fiyatların açıklanmaması ve oluşan bu maliyet farkı nedeni ile çiftçilerimiz, iyice zor duruma düşmüştür. Bu rakamlara verim kaybı da üst üste konulduğunda, mısır üreticisinin durumu çok açık bir şekilde ortadadır. Zaten girdi alışverişini peşin yapamayan ve bankalara, tüccarlara borcu olan çiftçilerimiz zor durumda kalmaktadır. Durum düşünülenden çok daha vahimdir" diye konuştu. Bu sene 75 dönüm araziye mısır ektiğini söyleyen çiftçi Murat Savaş ise "Sıcaklardan dolayı verim, bu sene olmadı. Çiftçi olarak zor durumdayız, bir an önce fiyatların açıklanmasını ve mağduriyetlerimizin giderilmesini devletimizden bekliyoruz" dedi. (DHA

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,