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Çiftçiler Girdi Maliyetlerinin Düşürülmesini İstiyor

Çiftçiler Girdi Maliyetlerinin Düşürülmesini İstiyor
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2024 yılında çiftçilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek girdi maliyetlerinin acilen düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle zirai ilaç ve gübredeki KDV oranlarının indirilmesini talep etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin 2024 yılında yaşadığı sorunlara dikkat çekerek girdi maliyetlerinin acilen düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Doğan, bahçe ve seracılıkta en büyük maliyet kalemlerinin zirai ilaç, gübre, elektrik, motorin ve tohum olduğunu belirterek, "Çiftçiler bu ödemeleri yapmakta büyük zorluk yaşıyor. Özellikle zirai ilaçta uygulanan yüzde 10 KDV oranı çiftçiler üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. Gübrede olduğu gibi zirai ilaçtaki KDV oranının da acilen yüzde 1'e indirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Doğan, bahçe ilaçlamasında dönüm başına 7 bin ile 10 bin lira arasında zirai ilaç maliyetinin oluştuğunu, bunun çiftçiler için büyük bir mali külfet anlamına geldiğini ifade etti. Ayrıca ilaçların etken maddelerinin azalması nedeniyle sezon boyunca daha fazla ilaç kullanımının zorunlu hale geldiğini kaydederek, "Narenciye ve diğer tarımsal ürünlerin ihracatında da benzer sorunlar yaşanıyor. Diğer ülkelerden gelen ucuz ürünler Türk çiftçisinin rekabet gücünü düşürüyor ve ürünlerin değerinin altında satılmasına neden oluyor" dedi.

Çiftçilerin tarımsal üretime devam edebilmesi için desteklerin artırılması gerektiğine dikkat çeken Mehmet Akın Doğan, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede verilen yüzde 50 desteğin, çiftçinin en önemli girdi kalemi olan zirai ilaçlarda da uygulanmasını talep etti. Artan elektrik ve mazot fiyatlarının yanı sıra kuraklık gibi iklimsel sorunların çiftçilerin üretimini tehdit ettiğini belirten Doğan, tarım sektörünün ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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