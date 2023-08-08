Çiftçi Sefa Köken: Biberin maliyeti çok yüksek, çiftçiye sahip çıkılmalı

İzmir'in Kınık ilçesinde çiftçi Sefa Köken, "Biberin maliyeti çok yüksek. Biberin fidesini 2 lira ile 2,5 TL arasında alıyoruz. İşçilik ücreti, sulama ücreti, elektrik ücreti, gübresi, mazotu her şey 5 misli 10 misli oldu. Geçen yıl 10 TL'ye biberin çöpünü aldılar. Bu sene açıklanan fiyatı 7 lira. Gerçekten çok komik bir şey. Ben burada istiyorum ki çiftçiye sahip çıkılsın" dedi.

Soma'da meydana gelen maden faciasından sonra madenciliği bırakarak tarımla uğraşmaya başlayan Sefa Köken, "Bu sene araziye ettiğim masraf 2 buçuk milyon TL. Bunun 850 bin lirası fidan parası, 100 bin lirası mazot parası, 600 bin lirası gübre parası, 300 bin lirası ilaç parası daha işçi parası var. Bizler işçi parasını ödeyemiyoruz. Arkadaşlarımızdan döviz buluyoruz, altın buluyoruz onlar da fırladı. Bizim ödediğimiz zamanlar bu fiyatlar çok çok düşüktü" diye konuştu.

"YASAK KOYARAK ENFLASYON DÜŞÜRÜLMEZ"

Sefa Köken şunları söyledi:

"Ben 5 yıllık çiftçiyim. Maden kazasından sonra tekrar madene giremediğimiz için çiftçilik yapmak zorunda kaldık. Severek yapıyoruz üretmek güzel bir şey. Bir şey yetiştirmek çok güzel fakat emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Buraya diktiğimiz biber fidanının bir kökü 2,5 lira bu üretilen biberleri fabrikalar 7 liraya almak istiyorlar. Daha ucuza almak istiyorlar. İstanbul'dan gelecek kişiler 14-15 liraya biber alacaklar. Fabrikaların düşük açıklamasından dolayı onlar da fiyatı daha aşağıya çekmeye çalışıyorlar ve maliyetlerin daha da aşağıya düşüyoruz. Bu yıl çiftçi domatesten çok kötü bir zarar etti şu anda domates olarak eksilerdeyiz. Bu zararımıza kapatmaya çalışıyoruz ama yine fabrikalar devreye giriyor. Hükümetten çiftçiler olarak istediğimiz bir şey var; fabrikaya gittiğimizde ihracat yasağı var, kotası var biz dışarıya malımızı satamıyoruz. Sizden, ondan düşük alıyoruz deniliyor. Öyle bir şey varsa fabrikalar bizi kandırmıyorsa bu yasağın kalkmasını talep ediyoruz Tarım Bakanlığı'ndan, Ticaret Bakanlığı'ndan. Bu fabrikalar salçasını satsın. Bizim de domatesimizi biberimizi değerinde alsın enflasyonu düşürmek için. Burada yasak koyarak enflasyon düşmez. Üreterek dışarıya ihraç ederek bir şeyler kazanırız ülke kalkınır.

"ÜRÜNLERİMİZ DEĞERİNDE ALINSIN"

Biberin maliyeti çok yüksek. Biberin fidesini 2 lira ile 2,5 TL arasında alıyoruz. İşçilik ücreti sulama ücreti elektrik ücreti gübresi mazotu her şey 5 misli 10 misli oldu. Geçen yıl 10 TL'ye biberin çöpünü aldılar. Bu sene açıklanan fiyatı 7 lira. Gerçekten çok komik bir şey. Ben burada istiyorum ki çiftçiye sahip çıkılsın. Vatandaşla halkta pahalı yiyor. Hallerde bu biberin satışı 35 ile 40 lira arasında, bize de buradan fabrikalar 6 lira ile 7 lira arasında ücret talep ediyorlar. Dışarıdan gelecek olan kişilerde 15 lira 16 lira verecekler bize. Biz buradan İstanbul, Ankara, İzmir bütün halcilere sesleniyoruz. Bu güzel malımızı alsın vatandaşa hesaplı bir şekilde yedirsin. Biz bunları vermeye hazırız onlardan buraya gelip bizim ürünlerimizi değerlendirmesini istiyoruz. Kınık ilçesinde yaşıyorum bizim yanımızda kaymakamımız da çok duruyor bize yardımcı oluyor. Onu da aşan konular var diye düşünüyorum. Buradan sesleniyorum Tarım Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına yurt dışının ihracat yasağının kotasını kaldırsın. Fabrikalar mallarını dışarıya satsın. Bizim de ürünlerimizi değerinde alsın.

"BANKALAR ZENGİNLERE KREDİ VERİYOR"

Ben Sefa Köken olarak bir üretici olarak kendine adıma konuşuyorum. Bu sene araziye ettiğim masraf 2 buçuk milyon TL. Bunun 850 bin lirası fidan parası, 100 bin lirası mazot parası, 600 bin lirası gübre parası, 300 bin lirası ilaç parası daha işçi parası var. Bizler işçi parasını ödeyemiyoruz. Arkadaşlarımızdan döviz buluyoruz, altın buluyoruz onlar da fırladı. Bizim ödediğimiz zamanlar bu fiyatlar çok çok düşüktü. Onlar da ikiye üçe katladı. Bunu da biz bedelini ödeyerek ödeyeceğiz. Bankalar bizlere kredi vermiyor, zenginlere veriyor. Bu ikinci olarak ektiğim jalapeno biberi. Bunda da ikinci hasat dönemindeyiz. Bunun da fide maliyeti çok yüksek 2,5 lira bir fide fakat 8 liraya bile alıcı bulamıyoruz. Bu biber devamlı toplanmak istiyor. İşçi sorunu yaşıyoruz. Devamlı işçi istediği için işçilik ücretleri artıyor. Çiftçisinin yardımcısı olsun Allah Biz hükümetten bir yetkililerden çiftçiye sahip çıkılmasını istiyoruz. Ülkenin kalkınması için üretmemiz gerekiyor."