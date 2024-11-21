Üye Girişi
Haberler

Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları 31 Aralık'a Kadar Sürüyor

Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları 31 Aralık'a Kadar Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceğini belirterek çiftçilerin bu tarihe kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Kayıtlar, devlet desteklerinden faydalanmak için kritik öneme sahip.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık/hf sona ereceğini belirterek, çiftçilerin bu tarihe kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini kayıt altına alarak devlet tarafından sunulan desteklerden faydalanmalarını sağlıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ÇKS kaydı olmayan çiftçilerin mazot, gübre, tohum destekleri gibi tarımsal teşviklerden ve düşük faizli kredi imkanlarından mahrum kalabileceğini belirterek, tarım sigortası (TARSİM) gibi doğal afetlere karşı koruma sağlayan imkanlardan yararlanmak için de ÇKS kaydının şart olduğunu ifade etti.

"Başvurularınızı ziraat odalarımıza yapmanız size avantaj sağlayacak"

Doğan, ÇKS başvurularının 31 Aralık tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, "Ziraat odalarımız, çiftçilerimize her aşamada destek olmaktadır. Evrak hazırlığından başvuru sürecine kadar her adımda çiftçilerimize rehberlik ediyoruz. Bu sayede başvurular daha hızlı ve eksiksiz bir şekilde tamamlanıyor" dedi.

Doğan, çiftçilerin kayıtlarını belirtilen tarihe kadar tamamlamalarının üretim süreçlerinde sorun yaşamamaları açısından kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu kayıtlar, çiftçilerimiz için sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda haklarını koruyan bir araçtır. Çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşüren desteklerden faydalanmaları için bu tarihe kadar başvurularını yapmaları önemli" diye konuştu.

ÇKS kayıtları için gerekli belgeler

Doğan, ÇKS kaydı yaptırmak veya mevcut kaydını yenilemek isteyen çiftçilerin şu belgelerle ziraat odalarına gelmeleri gerektiğini söyledi:

"Kimlik fotokopisi, tarımsal arazilere ilişkin tapu veya kira kontratı, çiftçilik belgesi (ilgili ziraat odasından temin edilebilir), tarla ve üretim bilgileri." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırganın ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

Türkiye'nin konuştuğu hemşire hesap verecek, tüm gözler mahkemede

 Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli

Soylu'dan muhtarların hayallerini yerle bir edecek açıklama
Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor

Asgari ücret ne kadar olmalı? Yüzlerce vatandaşın katıldığı ankette çarpıcı sonuç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.