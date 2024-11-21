Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları 31 Aralık'a Kadar Sürüyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık/hf sona ereceğini belirterek, çiftçilerin bu tarihe kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini kayıt altına alarak devlet tarafından sunulan desteklerden faydalanmalarını sağlıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ÇKS kaydı olmayan çiftçilerin mazot, gübre, tohum destekleri gibi tarımsal teşviklerden ve düşük faizli kredi imkanlarından mahrum kalabileceğini belirterek, tarım sigortası (TARSİM) gibi doğal afetlere karşı koruma sağlayan imkanlardan yararlanmak için de ÇKS kaydının şart olduğunu ifade etti.

"Başvurularınızı ziraat odalarımıza yapmanız size avantaj sağlayacak"

Doğan, ÇKS başvurularının 31 Aralık tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, "Ziraat odalarımız, çiftçilerimize her aşamada destek olmaktadır. Evrak hazırlığından başvuru sürecine kadar her adımda çiftçilerimize rehberlik ediyoruz. Bu sayede başvurular daha hızlı ve eksiksiz bir şekilde tamamlanıyor" dedi.

Doğan, çiftçilerin kayıtlarını belirtilen tarihe kadar tamamlamalarının üretim süreçlerinde sorun yaşamamaları açısından kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu kayıtlar, çiftçilerimiz için sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda haklarını koruyan bir araçtır. Çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşüren desteklerden faydalanmaları için bu tarihe kadar başvurularını yapmaları önemli" diye konuştu.

ÇKS kayıtları için gerekli belgeler

Doğan, ÇKS kaydı yaptırmak veya mevcut kaydını yenilemek isteyen çiftçilerin şu belgelerle ziraat odalarına gelmeleri gerektiğini söyledi:

"Kimlik fotokopisi, tarımsal arazilere ilişkin tapu veya kira kontratı, çiftçilik belgesi (ilgili ziraat odasından temin edilebilir), tarla ve üretim bilgileri." - ADANA