CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Tulumbada su bitti, ekonomi yavaşlayacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Tulumbada su bitti. Elin evladı KKM'yi sonlandır yoksa benden al zenginine ver diye sana para vermem dedi. Erdoğan nassı unuttu. Bu faiz artışı kredilere de yansıyacak, ekonomi yavaşlayacak işsizlik daha da artacak. Hani ekonomi iyiydi" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi yüzde 17,5'tan yüzde 25'e yükseltme kararını değerlendirdi. Öztrak'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Tulumbada su bitti. Elin evladı KKM'yi sonlandır yoksa benden al zenginine ver diye sana para vermem dedi. Erdoğan nassı unuttu. Bu faiz artışı kredilere de yansıyacak, ekonomi yavaşlayacak işsizlik daha da artacak. Hani ekonomi iyiydi?"