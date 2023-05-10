CHP Rize Milletvekili Adayı Toptan: 'ÇAYKUR'un bir sürü sorunu var'

GENÇAĞA KARAFAZLI

CHP Rize Milletvekili adayı Köksal Toptan, "ÇAYKUR'da kadro sorunu var, ÇAYKUR'un bir sürü sorunu var. Sadece alım yerlerinde yükleme yapılırken kamyondan dökülen yaş çayı kurtarabilsek ÇAYKUR işçisinin maaşını veririz. Bir sürü israf var. Kömürde dönen oyunları biliyoruz, ÇAYKUR'a toz kömür verdiler, ÇAYKUR ceza kesti ama ceza kesmekle olmaz. ÇAYKUR'un nasıl çiftlik gibi kullanıldığını biliyoruz" dedi. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan da "Çay fiyatı hakkında bir psikolojik sınır vardı, açıklanan fiyat psikolojik sınırın altında oldu. Herkes için beklentilerin altında oldu. En az kilo başına 13 TL üzerinde olması gerekiyordu" diye konuştu.

CHP Rize Milletvekili adayı Köksal Toptan, sivil toplum ziyaretleri kapsamında dün Rize Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, oda yöneticileri ve muhtarlarla görüşen Toptan, yaş çay fiyatlarıyla ilgili görüşleri de dinledi.

"ÜRETİCİ ÖNCE KENDİ ÇAYINA SAHİP ÇIKACAK"

Köksal Toptan şöyle konuştu:

"Rize'de çay fiyatı açıklama zamanı geldiği zaman Ziraat Odaları, çayı temsil eden kuruluşlarla, ÇAYKUR'la beraber fiyatı oluşturacağız. Hangi fiyat belirlenirse milletvekili olarak o fiyatı alıp size getireceğim. Bunun sözünü veriyorum ama üretici önce kendi çayına sahip çıkacak. O parti bu parti demeyecek, 21 yıldır dedik bu sefer değişim yapalım. Rize'de işsizlik sorunu var, ÇAYKUR'da kadro sorunu var, ÇAYKUR'un bir sürü sorunu var. Sadece alım yerlerinde yükleme yapılırken kamyondan dökülen yaş çayı kurtarabilsek ÇAYKUR işçisinin maaşını veririz. Bir sürü israf var. Kömürde dönen oyunları biliyoruz, ÇAYKUR'a toz kömür verdiler, ÇAYKUR ceza kesti ama ceza kesmekle olmaz. ÇAYKUR'a bir daha kömür verdirtmeyeceksin aynı yerden. ÇAYKUR'un nasıl çiftlik gibi kullanıldığını biliyoruz."

"MİLLETVEKİLİNİN GÖREVİ İLİN SORUNLARINI ANKARA'DA ÇÖZMEKTİR"

STK'lar bizi çalıştıracak, sivil toplum kuruluşları milletvekillerini çalıştırır. Milletvekillerine dosya verirler. O milletvekili onları takip eder, milletvekilliği budur. İlin sorunlarını Ankara'dan çözmektir. O sorunları çözmek için vekil seçilmiştir, niye vekalet veriyorsun? O ilin sorunlarını çözmesi için. Sizin bana vereceğiniz her dosyayı çözeceğime söz veriyorum. Ben Rize'ye hizmet için aday oldum. Siyasi parti nasıl ayırt ederim? Fakirin partisi mi olur? İhtiyacı olan insana parti sorulur mu? STK'lar bize oy versin vermesin onlar bizimdir onlarla beraber çalışacağız."

Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan da şunları söyledi:

"Çay fiyatı hakkında bir psikolojik sınır vardı, açıklanan fiyat psikolojik sınırın altında oldu. Herkes için beklentilerin altında oldu. Geçen sene tarım ürünlerine yapılan zamlarda, arpa buğday ürünlerine yüzde 263 pirinç, yüzde 290, pancar ürünlerine yüzde 245, fındığa yüzde 100, çaya yüzde 73 verilmişti. Bu sene çay fiyatı erken açıklandı çaya yüzde 63 zam verildi. Çayın gider maliyet tabloları da ortada, kilo başına 10-11 TL gibi bir maliyeti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kilo başına 11,30 TL psikolojik sınırın altında kaldı. En az kilo başına 13 TL üzerinde olması gerekiyordu."

"KAFETERYALARDA BİR BARDAK ÇAY 17 TL YE SATILIYOR"

Bugün kafeteryalarda 17 TL'ye bir bardak çay satılıyor. Bir kilo çaydan 7 bin 500 TL para kazanıyorlar. Köyde 3.5 TL'ye çay satan kahveci de 1,75 TL kazanıyor. Çaydan ticaret yapanlar kazanıyor, kazanamayan üretici. Üreticilerin beklentilerinin altında kalan bir fiyat yüzünden üreticilerin sesini duyurmaya çalıştık. Savunacağımız şey emektir, Rizeli üreticilerin alın terinin karşılığıdır. Çaya her kim değer veriyorsa, hakkının karşılığını veriyorsa ona da teşekkür ederiz."

"'YAŞ ÇAY FİYATI 15 TL OLMALIDIR' DEDİK"

Ziyarette bir köy muhtarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çay fiyatını yetersiz bulduğumuzu söylediğimiz de çay üreticisi bazı yurttaşlar bize, 'Vatan elden gidiyor bize çay fiyatı mı lazım' diye tepki gösteriyor" şeklindeki sözlerine Toptan, "Görüyorum bazı milletvekilleri de vatansever oldular. 15 Temmuz gerçekleştiği zaman tünellerde saklanmıştılar. Sizler 15 TL fiyat belirlediğiniz için bizler de yaş çay 15 TL olmalıdır dedik. Her bir ton çayda Rizelinin cebine beş bin lira daha fazla para koydurttunuz. 16 Mayıs'ta bu fiyat kesinleştiğinde gelip sizden özür dileyecekler. O siyasi bir tepki göstermiştir, sakın üzülmeyin" dedi.