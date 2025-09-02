CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali borsayı fena vurdu

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

DELEGELER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına karar verdi.

"MESELEYİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, NTV'ye konuya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, ilk açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını söyleyerek "Meseleyi anlamaya çalışıyoruz." dedi.

KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

PİYASALAR HAREKETLENDİ

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi kararının ardından piyasalar hareketlendi. Güne 11 bin 304 puanla başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 2,90 düşüşle 10 bin 976 puana kadar geriledi.