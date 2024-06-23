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CHP'nin gölge bakanı Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücrete ve emekliye zam var

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CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşecek. Toplantıda temmuz ayından itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğini aktaracaklarını belirten Karatepe, emekli maaşlarını da gündeme getirerek "Enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması gerektiğini söyleyeceğiz" diye konuştu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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