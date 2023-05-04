CHP Milletvekili Gaytancıoğlu: Buğday alım fiyatı en az 9 lira olmalı

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, buğday hasadına az bir süre kalmasına rağmen buğday alım fiyatının açıklanmadığını, bu yıl üreticinin taban fiyat beklentisinin en az 9 lira olduğunu söyledi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, buğday hasadına az bir süre kalmasına rağmen buğday alım fiyatının açıklanmadığını, bu yıl üreticinin taban fiyat beklentisinin en az 9 lira olduğunu söyledi. Gaytancıoğlu, "Üreticinin ciddi maliyetleri var. Buğdayı ekerken kullandığı mazot, gübre, ilaç, ardından kullanılan tohumluk, akaryakıt, bunların her birini eklediğinizde, Türkiye'nin tüm bölgelerinde buğday maliyeti 8 lira 50 kuruş ile 9 lira arasında değişiyor. Yani üreticide fiyat beklentisi en az 9 lira ve üstü fiyat" dedi.

Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne'deki bir buğday tarlasında yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday alım fiyatını açıklaması gerektiğini söyledi. Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

"ÜRETİCİMİZ CİDDİ ANLAMDA BORÇLU"

"Son yağışlarla buğdaylar kendini toparladı. Şimdi herkeste bir fiyat beklentisi var. Buğday fiyatları geçen sene 7,5 liradan başladı, ama nedense bu günlerde fiyat 6-6,5 liralara kadar geriledi. Bunda, yapılan ithalatın çok büyük bir nedeni var. 7-7,5 liralardan ithalat yapıldı; Rusya, Ukrayna'dan tahıl koridorunun açılmasıyla birlikte. Ama üreticinin ciddi maliyetleri var. Buğdayı ekerken kullandığı mazot, gübre, ilaç, ardından kullanılan tohumluk, akaryakıt, bunların her birini eklediğinizde, Türkiye'nin tüm bölgelerinde buğday maliyeti 8 lira 50 kuruş ile 9 lira arasında değişiyor. Yani üreticide fiyat beklentisi en az 9 lira ve üstü fiyat. Bu, üreticiyi kurtarır.

Tabii ki Toprak Mahsulleri Ofisi yine fırıncılara düşük fiyatla un vererek, ekmek fiyatını dizginlemesi gerekir ama üreticiyi düşük fiyatlara mahkum ederse ayağına sıkmış olur. Destekleme primi hala 10 kuruş. Bunun öncelikle 1 liraya çıkartılması ve fiyatın da Toprak Mahsulleri Ofisi aracıyla şu günlerde açıklaması gerekiyor. Çünkü Çukurova bölgesinde 15-20 gün sonra hasat başlayacak, ardından tüm bölgelerde başlayacak. Üreticide ciddi bir fiyat beklentisi var. Üreticimiz ciddi anlamda borçlu."