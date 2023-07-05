CHP Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'in Enflasyon Rakamlarını Eleştirdi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'in bugün, 6 aylık yüzde 19,77 ve yıllık 38,21 olarak açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar, ülkemizdeki fiyat dengesini tamamen ortadan kaldırmaya neden olmaktadır. Fiyat dengesinin ve istikranın olmadığı, döviz kuru ve stok sorunu nedeniyle her ürünün emtia sıfatını kazandığı bir ekonomi ancak geri kalmış ekonomilerde görülür. Enflasyon oranlarındaki güvenilmezlik sadece memur ve emekli maaş zammı için değil aynı zamanda fiyatlar genel dengesini de alt üst eden bir noktaya gelmiştir" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yaptığı yazılı açıklama ile açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili TÜİK'i eleştirdi. Genç açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün ülkemizde çalışma ve ticaret barışının ortadan kalktığı bir tablo görüyoruz. Bunun son örneği TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları oldu. TÜİK, aylık enflasyonu yüzde 3,92, yıllık enflasyonu yüzde 38.21 olarak açıklarken, ENAG aylık enflasyonu yüzde 8.54, yıllık enflasyonu yüzde 108.58 olarak açıkladı. Enflasyon oranlarındaki güvenilmezlik sadece memur ve emekli maaş zammı için değil aynı zamanda fiyatlar genel dengesini de alt üst eden bir noktaya gelmiştir.

TÜİK'in açıkladığı rakamlar, ülkemizdeki fiyat dengesini tamamen ortadan kaldırmaya neden olmaktadır. Fiyat dengesinin ve istikranın olmadığı, döviz kuru ve stok sorunu nedeniyle her ürünün emtia sıfatını kazandığı bir ekonomi ancak geri kalmış ekonomilerde görülür.

"EKONOMİDEKİ GÜVENSİZLİK GENİŞ KİTLELERE YAYILIYOR"

Ne yazık ki ülkemizde yaşadığımız ekonomik durum budur. TÜİK eliyle yapılan manipülasyon, ekonomideki güvensizliği giderek daha geniş kitlelere yayıyor. Ücretlilerin alım gücü her geçen gün düşerken, ara mal ve ithalata dayalı ürün tedarikçileri 3 yıldır olduğu gibi piyasanın dengelenmesi bekliyor. Ekonomideki dengesizlik kimsenin görmek istemediği şekilde toplumu ahlaken ve vicdanen de çökertiyor. Bu buhrandan çıkışın temeli ekonomiyi güven bazlı bir süreçle ele almaktan geçiyor. Bu yolun haricinde hiçbir yöntem mutfaktaki, sokaktaki ve işyerindeki yangını söndürmeye yetmez."