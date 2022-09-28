CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına 6 partinin birinden sürpriz destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde partililerine yönelik kullandığı "Yanımda mısınız bunu bilmek istiyorum" ifadeleri, adaylık ilanına yorulmuştu. 6'lı masadakibir partiden konuyla ilgili sürpriz çıkış geldi. Adaylık tartışmalarıyla ilgili altılı masanın üyesi, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt açıklamada bulundu.

"ADAY OLURSA DESTEKLERİZ"

Enginyurt, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde Demokrat Parti'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtti.

"BİZ SONUNA KADAR MASADAYIZ"

Sosyal medyadaki keskin söylemleriyle bilinen Enginyurt Kılıçdaroğlu'na altılı masadaki ilk açık desteği şu sözlerle verdi; "Millet İttifakının 13.Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu veya masadan biri olursa, Demokrat Parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Ha siz derseniz ki; Filanca olursa desteklemiyoruz da sizin meseleniz. Erdoğanla yola devam edersiniz. Biz sonuna kadar masadayız." Enginyurt'un paylaşımına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı etiketlemesi de gözlerden kaçmadı.