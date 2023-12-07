CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ı kabul etti. Kabulde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile genel başkan yardımcıları Gamze Taşcıer ve Yalçın Karatepe de hazır bulundu.

Özgür Özel, TÜSİAD Başkanı Turan ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP lideri Özel, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan'ı, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ile Yalçın Karatepe eşlik etti.