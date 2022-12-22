CHP'den 8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücret hakkında ilk yorum

Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 bin 506 TL olarak açıkladığı asgari ücret hakkında yorumda bulundu. Öztrak, "İbretlik 'masada emekçi olmadan' asgari ücret belirleme fotoğrafı. Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, "küfe" edebiyatını bıraksın. Sebebi oldukları enflasyon tsunamisiyle belini kırdıkları emekçinin, sabit gelirlinin haline baksın" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 bin 506 TL olarak açıkladığı asgari ücret hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Öztrak'ın paylaşımı, CHP cephesinden asgari ücret hakkında yapılan ilk yorum oldu.

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN MASADA OLMAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Çalışan temsilcisi Türk-İş'in toplantıya katılmamasına dikkat çeken Öztrak, "İbretlik 'masada emekçi olmadan' asgari ücret belirleme fotoğrafı. Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, "küfe" edebiyatını bıraksın. Sebebi oldukları enflasyon tsunamisiyle belini kırdıkları emekçinin, sabit gelirlinin haline baksın" dedi.

2023 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TİSK Başkanı Burak Akkol ile kamera karşısına geçtiği toplantıda 2023 yılında uygulanacak asgari ücret miktarını 8 bin 506 TL olarak açıkladı.