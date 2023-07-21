Cezayir, Yeni Kalkınma Bankası'na üyelik için başvurdu

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, BRICS ülkeleri öncülüğündeki Yeni Kalkınma Bankasına (NDB) üyelik için başvurduklarını açıkladı. Cezayir'in BRICS'e katılma talebini hatırlatan Tebbun, ülkesinin BRICS bankasına hissedar üye olmak için başvuruda bulunduğunu belirtti. Cezayir'in BRICS'e katılımının ekonomik faydaları olacağını ifade eden Tebbun, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek süreci hızlandırma çağrısında bulunmuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, BRICS ülkeleri öncülüğündeki Yeni Kalkınma Bankasına (NDB) üyelik için başvurduklarını açıkladı.

Çin'e resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, devlet televizyonu CCTV'ye açıklamalar yaptı.

Tebbun, ülkesinin BRICS'e katılma talebini hatırlatarak, "Cezayir, yaklaşık 1,5 milyar dolar ile BRICS bankasına hissedar üye olmak için başvuruda bulundu." dedi.

Cezayir'in Çin ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Tebbun, ülkesinin BRICS'e katılımının ekonomik faydaları olacağını belirtti.

Tebbun, 15 Haziran'da Rusya'ya yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş ve Cezayir'in BRICS'e katılması için süreci hızlandırma çağrısında bulunmuştu.

Yeni Kalkınma Bankası; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri tarafından 2014'teki 6. BRICS Zirvesi'nde imzalanan anlaşmayla, 100 milyar dolar öz sermayeyle kurulmuştu.

Bankaya 5 kurucu üye dışında sonradan Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri de katılmıştı.