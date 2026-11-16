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Cezayir ve ABD'den gelen iki LNG gemisi Hatay ve Saros'taki FSRU'lara yanaştı

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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 10 Kasım'da ayrılan Berge Arzew, bugün Hatay Dörtyol'daki FSRU'ya yanaştı. ABD'nin Plaquemines Terminali'nden 26 Ekim'de ayrılan Patris de dün Saros FSRU Terminali'ne yanaştı; gemilerin kapasiteleri 138 bin 89 ve 173 bin 400 metreküp.

ABD ve Cezayir'den yola çıkan iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 10 Kasım'da ayrılan "Berge Arzew" adlı LNG gemisi bugün saat 08.23'te Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaştı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteye sahip Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

ABD'nin Plaquemines LNG Terminali'nden 26 Ekim'de ayrılan Patris LNG gemisi de Saros FSRU Terminali'ne dün öğle saatlerinde yanaştı.

Toplam 173 bin 400 metreküp kapasiteye sahip Liberya bayraklı gemi, 2018'de inşa edilmişti.

Kaynak: AA
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