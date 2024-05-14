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Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Geldi

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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, Türkiye'ye ulaştı. Bahamalar bayraklı gemi, Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya yanaştı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 8 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, dün Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaştı.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Bahamalar Hatay Denizcilik Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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