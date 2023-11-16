Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Arıtma Tesislerine Teşvik Verileceğini Açıkladı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının Bakanlık tarafından geri ödendiğini ve arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara teşvik verilebileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik, kentte atık su arıtma tesislerine Bakanlık tarafından verilen enerji teşvik bedeline ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, yaptığı açıklamada, insanoğlu için vazgeçilmez olan su kaynaklarının artan nüfus, kuraklık, gelişen sanayi, tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı su kullanımı ve değişen kullanım alışkanlıklarının baskısıyla tehdit altında olduğunu anımsatarak, bu kapsamda, atık su geri kazanımının ve kullanımının öneminin her geçen gün arttığını bildirdi.

Su kaynaklarının korunmasının devletin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını kaydeden Çelik, şunları belirtti:

"Bakanlığımızca ülke genelinde arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2030 yılında yüzde 15'e çıkarılması hedeflenmekte, çevreyi koruyan, bu yönde yatırımlar yapan arıtma tesisi işletmecilerinin teşviklerle desteklenmesi her yıl artarak devam etmektedir. İlimizde faaliyet gösteren ve bünyesinde atık su arıtma tesisi bulunan sanayi kuruluşları, arıtma tesislerini kurup işleterek, alıcı ortam deşarj standartlarını sağlamaları, Çevre İzin Belgesi'ni almış olmaları, arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının bulunması şartlarını sağlamaları durumunda Bakanlığımızca ödenen teşviklerden yararlanabilmektedir. İlimizde bu yıl Bakanlığımızın geri ödeme alma şartlarını sağlayan atık su arıtma tesislerine, bir önceki yılda kullanılan elektrik enerjisi giderleri için 23 milyon 109 bin 332 lira enerji teşvik bedeli ödemesi İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir. Porsuk Havzamızın daha temiz akması için çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir."

Hikmet Çelik, kentte endüstriyel faaliyetleri sonucu atık su oluşumuna sebep olan sanayi tesislerinin tamamının atık su arıtma tesislerinin bulunduğu vurguladı.

Kentte faaliyeti kapsamında atık su oluşumu bulunan tüm tesislerin atık su arıtma tesisinin bulunduğuna dikkati çeken Çelik, söz konusu durumun su kaynaklarının korunması açısından son derece memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.