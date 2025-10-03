Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl Sonunda 450 Bin Konut Teslim Edeceğiz

'YIL SONUNDA 450 BİNDEN FAZLA KONUT VE İŞ YERİNİ TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ'

Bingöl'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Ahmet Hamdi Usta ile kentte devam eden ve planlanan projeler hakkında değerlendirmede bulundu. Yılmaz, ardından valilik toplantı salonunda 'Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Yılmaz, Bingöl Şehit Aileleri Gaziler ve İnsan Hakları Derneğimizi (BİŞHAK) ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Yılmaz, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Yılmaz, Avrupa'da birçok ülkeye göre Türkiye'nin iyi durumda olduğunu ifade ederek, "Geçmişte siyasi istikrarsızlıkların bu ülkeye ne kadar bedeller ödettiğini yaşı uygun olanlar hatırlarlar. 90'lı yıllı 70'li yılları. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmaz. Dolayısıyla bu istikrarla yolumuza devam ediyoruz. Ama karşı karşıya olduğumuz sorunlar var. En önemlilerinden biri deprem. Bunu en iyi bilecek illerden biri de Bingöl. 11 ilimizde büyük bir hasar meydana geldi. ve biz bütün gücümüzle şu anda bu illerimizi adeta yeniden inşa ediyoruz. Yıl sonunda 450 binden fazla konut ve iş yerini teslim etmiş olacağız" dedi.

'2027'DE HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON'

Yıl sonu itibariyle enflasyonun yüzde 30'lar seviyesinde olacağını tahmin ettiklerini belirten Yılmaz, "Bunun ötesinde en büyük mesele uğraştığımız enflasyon. Hayat pahalılığı dediğimiz hadis. Onunla ilgili de çok yönlü bir politikayı hayata geçiriyoruz. Orta vadeli programımız var. Bir taraftan bütçeyle, bir taraftan para politikasıyla, bir taraftan yapısal birtakım dönüşümlerle hareket ediyoruz. Sadece para politikası değil, arz yönlü politikalarda üretim yönlü politikalarla da mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüketim bir miktar daha ılımlı hale gelsin istiyoruz. Ama yatırım, üretim, ihracatla ülkemizi geleceğe taşıyalım diyoruz. Esas politikamız bu. Enflasyon 2023'te yüzde 65'ti. 2024'te yüzde 44 oldu. Yıl sonu itibariyle söylüyorum. Bu sene sonu 30'lar seviyesinde, gelecek sene inşallah 20'nin altını göreceğiz. 2027'de de hedefimiz tek haneli enflasyon. Buna da Allah'ın izni ile ulaşacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, buradaki programının ardından Bingöl Belediyesi'ni ziyaret ederek, bir süre Başkan Erdal Arıkan ile görüştü.

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,