Cevdet Yılmaz: Kırgızistan ile Ticaret Hedefimiz 5 Milyar Dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'ın hazırladığı planlarla, vizyon belgeleriyle bölgesel bir merkez olma vizyonunu çok açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Biz de hem iki büyüyen ekonomi olarak hem de dost ve kardeş iki ülke olarak bu ortamda ticari ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarma gayreti içindeyiz." dedi.

Yılmaz, Kırgızistan ziyareti kapsamında, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, son yıllarda karşılaşılan tüm jeopolitik gerilimler, salgın ve deprem gibi büyük sınamalara rağmen Türkiye ekonomisinin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek milli gelir ve ihracat seviyelerine ulaşarak tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.

2002 yılında 239 milyar dolar büyüklüğe sahip ekonominin 2025 sonunda 1,5 trilyon doları aşmasını öngördüklerini belirten Yılmaz, 2002 yılında 3 bin 600 dolar civarında olan kişi başı milli gelirin bu yıl sonu itibarıyla 17 bin doların üzerine çıkmasını beklediklerini, böylece Türkiye'nin Dünya Bankası sınıflandırmasına göre yüksek gelirli ülkeler sınıfına gireceğini ifade etti.

Yılmaz, savunma sanayisinde yüzde 20 olan yerlilik oranını, bugün yüzde 80'lerin üzerine çıkarmayı başardıklarını belirterek, "Bu alanda dost ülkelerle, kardeş ülkelerle, her zaman işbirliğine hazır olduğumuzu, ortak projelere, ortak çalışmalara hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"Son dönemlerde ihracatımız, ithalatımız, ticaret rakamlarımız gelişiyor"

Kırgız ekonomisinin 2023 ve 2024 yılında yüzde 9'luk büyüme kaydettiğini, bu yıl da yüzde 11'in üzerinde bir büyüme beklendiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"2024 yılında Kırgızistan'da kişi başına düşen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 25 artarken, ihracat yüzde 13 yükselmiş görünüyor. Kırgızistan hazırladığı planlarla, vizyon belgeleriyle bölgesel bir merkez olma vizyonunu çok açık bir şekilde ortaya koymuş durumda. Biz de hem iki büyüyen ekonomi olarak hem de dost ve kardeş iki ülke olarak bu ortamda ticari ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarma gayreti içindeyiz. Son dönemlerde ihracatımız, ithalatımız, ticaret rakamlarımız gelişiyor. Geçmişte 1 milyar dolar ticaret hacmi konduğunda birçok insana bu hayal gibi gelmişti ama bugün oraları geçmiş durumdayız. Şimdi de 5 milyar dolar hedefi var önümüzde liderlerimizin koyduğu. İnanıyorum ki bu hedefi en kısa sürede birlikte çalışarak hem kamu olarak hem de özel sektör olarak birlikte çalışarak bunu başaracağız."

"Kırgız ve Türk iş dünyası temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu oluşturulması"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan'ın Orta Asya'nın temiz enerji üssü olma potansiyelini taşıdığını, bu konuda da iş dünyaları arasında işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "Su, geleceğin en stratejik meselesi. Su konusunda da, suyun verimli kullanımı, suyun etkin kullanımı hep birlikte işbirliği yapacağımız alanların başında geliyor. Doğal kaynakların en etkili şekilde modern altyapılarla, ileri teknolojilerle kullanımını öngörüyoruz." diye konuştu.

Lojistikten dijitalleşmeye, yatırım ortamından, finanstan standartların uyumlaştırılmasına kadar birçok alanda iş dünyasının önünü açacak düzenlemeleri hep birlikte hayata geçireceklerini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ayrıca bugün yine bir karar aldık, iş dünyasının sorunlarını çözmek için oluşturulmuş bakanlıklar arası bir komisyon var. Onun daha etkin çalışması, iş dünyası fikirlerinin alınması anlamında, iş dünyası temsilcilerinden oluşan, Kırgız ve Türk iş dünyası temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu oluşturulması. Yapılacak düzenlemelerde iş dünyasının fikirlerinin daha fazla alınması, bu konuları da bugün istişare ettik ve buralarda da adımlar atacağız hep birlikte."