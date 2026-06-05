Haberler

Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecini sürdürmeyi hedefliyoruz

Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecini sürdürmeyi hedefliyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdüreceklerini ve vatandaşların refahını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Para, maliye ve gelirler politikalarımızı, gıda, konut, lojistik ve enerji alanındaki arz yönlü adımlarla destekleyerek dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürmeyi ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı biçimde artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, açıklamada, "Kararlılıkla ve eş güdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadele etmeye devam ediyoruz. Tüketici enflasyonu mayıs ayında yüzde 1,71 ile geçen aya kıyasla belirgin bir şekilde yavaşlarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleşmiştir. Taze meyve ve sebze fiyatlarında görülen iyileşmenin etkisiyle gıda fiyatları aylık bazda yüzde 0,5 oranında düşmüştür. Mayıs ayı enflasyonunda görülen hızlı gerileme, geçen ay gözlemlenen artışın kalıcı bir eğilime dönüşmekten ziyade geçici unsurlarla sınırlı kaldığına işaret etmektedir. Bu görünüm fiyatlama davranışları üzerinde kalıcı ve genele yayılan bir etkinin oluşma riskinin sınırlı kaldığını göstermektedir. Geçici şokların vatandaşlarımızın alım gücü üzerinde kalıcı bir baskıya dönüşmemesi için kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Para, maliye ve gelirler politikalarımızı, gıda, konut, lojistik ve enerji alanındaki arz yönlü adımlarla destekleyerek dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürmeyi ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı biçimde artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor

MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrem Derici'nin, 'Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu? sorusuna Okan Buruk'tan bomba yanıt

İrem Derici'nin sorusuna verdiği yanıt herkese kahkaha attırdı

Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor
Minibüs, yola çıkan ata çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Minibüs, yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Özel'e Trabzon'da görkemli karşılama: Sizler tarihin doğru tarafındasınız

Özel'e Trabzon'da davullu zurnalı karşılama
İstanbul'da kafede taşkınlık yapan müşteri gözaltına alındı

Limonata sipariş edip ortalığı birbirine katan müşteri gözaltında