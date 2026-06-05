Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecini sürdürmeyi hedefliyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Para, maliye ve gelirler politikalarımızı, gıda, konut, lojistik ve enerji alanındaki arz yönlü adımlarla destekleyerek dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürmeyi ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı biçimde artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, açıklamada, "Kararlılıkla ve eş güdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadele etmeye devam ediyoruz. Tüketici enflasyonu mayıs ayında yüzde 1,71 ile geçen aya kıyasla belirgin bir şekilde yavaşlarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleşmiştir. Taze meyve ve sebze fiyatlarında görülen iyileşmenin etkisiyle gıda fiyatları aylık bazda yüzde 0,5 oranında düşmüştür. Mayıs ayı enflasyonunda görülen hızlı gerileme, geçen ay gözlemlenen artışın kalıcı bir eğilime dönüşmekten ziyade geçici unsurlarla sınırlı kaldığına işaret etmektedir. Bu görünüm fiyatlama davranışları üzerinde kalıcı ve genele yayılan bir etkinin oluşma riskinin sınırlı kaldığını göstermektedir. Geçici şokların vatandaşlarımızın alım gücü üzerinde kalıcı bir baskıya dönüşmemesi için kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Para, maliye ve gelirler politikalarımızı, gıda, konut, lojistik ve enerji alanındaki arz yönlü adımlarla destekleyerek dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürmeyi ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı biçimde artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı