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Cevdet Yılmaz: "Enflasyonla Kararlı Mücadelenin İçindeyiz"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen TürkMedya Finans Zirvesi'nde enflasyonla mücadele ettiklerini ve Türkiye'nin finans merkezi olma hedefini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Enflasyonla kararlı bir mücadelenin içindeyiz"

İSTANBUL - "TürkMedya Finans Zirvesi 2024" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Yılmaz, " Enflasyonla kararlı bir mücadelenin içindeyiz" dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen "TürkMedya Finans Zirvesine", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ, ilgili yöneticiler ve birçok misafir katıldı.

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbul'dayız, İstanbul sadece bir tarihi, kültürel merkez değil aynı zamanda çok önemli bir ticaret ve ekonomi merkezi, küresel bir şehir. Bugün burada finans konusunu tartışıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstanbul Finans Merkezi, ülkemizin finans alanında hem bölgesinde hem dünyada, küresel anlamda daha güçlü bir irade haline gelmesinin somut bir yansımasıdır. Biz istiyoruz ki İstanbul Finans Merkezi'miz Londra ile Singapur ile anılan bir finans merkezi olsun. Bu vizyon ışığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi

"Türkiye bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülke"

Türkiye'nin kendi bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülke olduğunun altını çizen Yılmaz, " Türkiye, sıradan bir ülke değil, dünyada köklü bir medeniyetin bugünkü mirasçısı olan bir ülke. Türkiye, bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülke. Ekonomi politikaları içinden geçilen dönemin ihtiyaçları neyse, buna göre güncellenmek ve dinamik bir şekilde ele alınıp hayata geçirilmek zorundadır. Dünya'da pandeminin büyüme açısından en az etkilediği ülkelerden biri olduk. Avrupa ve AB'de ciddi anlamda ekonomik sorunlar yaşandığı halde, büyümenin neredeyse 0'lar civarında olduğu bir dönemde ihracatımızı arttırmayı başardık, cari açığımızı düşürdük." şeklinde konuştu.

"Enflasyonla kararlı bir mücadelenin içindeyiz"

En önemli meselenin enflasyon olduğunu söyleyen Yılmaz, " Hükümet olarak hep şunu söylüyoruz, vatandaşlarımızın önceliği neyse bizim önceliğimiz de odur. Vatandaşımız hangi konuda şikayet ediyorsa, sorun var diyorsa bizim içinde temel sorun odur. Enflasyonla mücadeleyi önceliklendirmiş durumdayız. Bir taraftan geçen yıl yaşadığımız depremin yaralarını sarıyoruz, bir taraftan büyümemizi dengeli bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz bir diğer yandan da enflasyonla kararlı bir mücadelenin içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sonunda hediye takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

Cevdet Yılmaz:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - Ekonomi
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