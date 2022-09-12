Çeteler gözünü şimdi de 13 yaş üstü gençlere dikti! Kart bilgilerini alıp kara para aklıyorlar

Dolandırıcılar gözünü şimdi de 13 yaş üzeri gençlere dikti. Gençlere ayda 4 bin TL gibi paralar ödemeyi öneren çeteler kart bilgilerini alıp ortadan kayboluyor. Yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen paraların yurt dışına kaçırılması, kara paranın aklanması gibi işlemler bu hesaplar üzerinden yapılıyor, gençler ve aileleri ise sonu gelmez davalarla karşı karşıya kalıyor.

Dolandırıcılar artan geçim sıkıntısını fırsata çevirmek için özellikle sanal dünyada uzun saatler geçiren 13 yaş üstü gençlerin peşine düştü. Pek çok dolandırıcılık şebekesi, bankacılık dışı para transferi yapan online uygulamalarda hesabı olanlara bu hesapları kiralama karşılığı 4 bin lira gibi aylık ücretler öneriyor.

BAHİS SİTELERİNİN PARALARINI YURT DIŞINA KAÇIRIYORLAR

Bu hesapların yasa dışı bahis sitelerinin paralarını yurt dışına kaçırmak için kullanıldığı, bunun çok ciddi bir siber suç olduğu ve bu tuzağa özellikle gençlerin düştüğü uyarısı yapılıyor. Zira bankacılık dışı para transferi yapılan uygulamalara 13 yaş üzeri gençler ücretsiz biçimde internet üzerinden TC kimlik numaralarını vererek dahil olabiliyor.

KART BİLGİLERİNİ ALIP ORTADAN KAYBOLUYORLAR

Dolandırıcılar bu gençlere sosyal medyadan ulaşıp haftada 1.200, ayda 4.500 TL gibi paralar teklif ederek 'kartını kiralayalım, hiçbir riski yok' diyor ve finans piyasası tecrübesi olmayan bu gençleri tuzağa düşürüyor. Söylenen ücretler ödenmediği gibi kart bilgilerini alan kişi, profilini değiştirerek ortadan yok oluyor. Kart bilgilerini veren kişi ise kartı üzerinden yapılan kara para işleminin suçu ile baş başa kalıyor.

"BİLMİYORDUM DEMEK ÇARE DEĞİL"

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği başkanı Yavuz Yüksel, "Türkiye'de dolaşan çok ciddi miktarda kara para var. Bu paraları denetime takılmadan aklamak için küçük miktarlarda transferler gerekiyor, bunun için online kart alan ortaokul ve lise öğrencilerini hedefliyorlar. Bilmiyordum demek çare değil, onlarca dava için aileler son dönemde kapımızı çalıyor" dedi.

SOSYAL MEDYA "KARTINIZI KİRALAYALIM" İLANLARIYLA DOLU

Sözcü gazetesine konuşan Yüksel, pek çok gencin halen kara para aklama amacıyla çete kurma suçundan davasının olduğunu ve ailelerin bilişim suçları avukatı bulmak için kendilerini aradığını anlattı. Yüksel, "Gençlere sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar. Bakarsanız görürsünüz, kartınızı kiralayalım teklifi yapılan çok sayıda ilan halen internette bu tehlikeyi anlayamayanları tuzağa düşürmek için yayında. Özellikle liseye giden gençlerin online kartları üzerinden küçük rakamlı çok sayıda işlemle kara para aklanıyor, aileler dikkat" uyarısı yaptı.