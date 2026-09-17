ÇESO Başkanı Köfüncü: 'Çeşme esnafı sezonu beklenen düzeyde geçiremedi'

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, yaz sezonunun sona ermesinin ardından yaptığı değerlendirmede, ekonomik daralma, artan giderler ve kısa süren sezonun esnafı zorladığını söyledi. Köfüncü, "Şu anda esnaf adeta ip cambazı gibi. Ayakta kalmaya çalışıyoruz" dedi.

Çeşme'de yaz sezonunun sona ermesinin ardından turizm sezonunu değerlendiren Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, bölgedeki savaşların neden olduğu olumsuzluklar ile ekonomik şartların sezon boyunca esnaf üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi.

Sezonun Kurban Bayramı ve dokuz günlük tatille hareketlendiğini, asıl yoğunluğun ise temmuz ayının ortalarına doğru başladığını belirten Köfüncü, okulların açılmasıyla birlikte ağustos sonundan itibaren ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını ifade etti.

"İş yaptık ama istediğimiz düzeyde değildi"

Esnafın sezon boyunca iş yaptığını ancak bunun beklentilerin altında kaldığını dile getiren Köfüncü, "Tabii ki iş yaptık, Allah bin bereket versin. Ancak istediğimiz oranda mıydı? Değildi" dedi. Vergi, stopaj, su, elektrik ve kira gibi giderlerin esnaf üzerindeki yükünün giderek arttığını vurgulayan Köfüncü, kısa süren yaz sezonunda elde edilen gelirin yılın geri kalanındaki giderleri karşılamasının güç olduğunu söyledi.

Köfüncü, "Bu kadar kısa sürede yapılan iş dokuz ayı kapatır mı? Esas zorluğumuz burada. Bu kiralarla, bu giderlerle ayakta kalmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik daralma esnafın üzerinde ağır bir yük"

Ekonomik şartların özellikle küçük esnafı zorladığını belirten Köfüncü, işletmelerin bir kısmının artan maliyetler nedeniyle kepenk kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

"Ekonomik daralma esnafın üzerinde ağır bir yük oluşturuyor. İnsanlar ne yazık ki her geçen gün iş yerlerini kapatmak zorunda kalıyor" diyen Köfüncü, esnafın çok sayıda sabit giderle mücadele ettiğine dikkat çekti.

"Esnaf adeta ip cambazı gibi"

Esnafın içinde bulunduğu durumu "ip cambazlığına" benzeten Köfüncü, şöyle devam etti: "Biz esnaf şu anda adeta ip cambazı gibiyiz. İpin üzerinde durmaya çalışıyoruz. 22-23 kalem giderimiz var. Her esnafın gideri var ve bu şartlarda ayakta kalmak kolay değil. Ama yine de mücadele ediyoruz."

Çeşme esnafının tüm ekonomik zorluklara rağmen hizmet kalitesinden ödün vermemeye çalıştığını belirten Köfüncü, "Elimizden gelen hizmeti, güler yüzü ve misafirperverliği göstermeye devam ediyoruz" dedi.

Sonbahardan umutlu

Köfüncü, yaz sezonunun sona ermesine rağmen Çeşme'de turizmin tamamen bitmediğini de vurgulayarak eylül, ekim ve kasım aylarından umutlu olduklarını söyledi. "Eylül, ekim ve kasım aylarının da güzel geçeceğini tahmin ediyorum. Sonbaharın Çeşme'de ayrı bir güzelliği var" diyen Köfüncü, sezonun sonbahar aylarında da devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı