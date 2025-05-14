Çerkezköy TSO'nun Romanya Ziyareti: Ticari İş Birlikleri Güçleniyor

Çerkezköy TSO'nun Romanya Ziyareti: Ticari İş Birlikleri Güçleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Romanya Türk İş Adamları Derneği ile bir araya gelerek Türkiye-Romanya arasındaki ticaretin artırılması amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Oda Başkanı Ahmet Çetin, Romanya'nın Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve iş insanlarından oluşan heyet, Romanya Türk İş Adamları Derneği'ni ziyaret ederek Türkiye-Romanya arasındaki ticari iş birliklerini güçlendirmeye yönelik değindirmelerde bulunmak adına bir araya geldi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Sinan Sifil, Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Süthan, Bünyamin Fırat, Ufuk Mangır, Turgay Kaya, Murat Narçın, Evren Kahraman ve iş insanlarından oluşan heyeti burada Romanya Türk İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan ve Başkan Yardımcısı Gürsel Öztekin ağırladı. Ziyarette iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacmi, yatırım fırsatları ve ortak gelişim alanları ele alınırken, Çerkezköy TSO heyeti, Türk girişimcilerinin Romanya'da daha etkin rol almasını sağlamak ve bölgesel iş bağlantılarını güçlendirmek amacıyla Romanya'daki iş dünyası temsilcileriyle de bir araya geldi.

"Romanya, Türk iş insanları için önemli bir pazar"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin, Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çerkezköy ve bölge iş dünyamız için dış pazarlara açılmak ve uluslararası iş birliklerini artırmak büyük önem taşıyor. Romanya, Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunan bir pazar ve bu tür görüşmeler, iş dünyamızın küresel rekabette güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Çerkezköy TSO olarak, üyelerimizin ticaret ağlarını genişletmelerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Teşekkür etti

Gerçekleştirilen temaslarda, sektörel iş birliği fırsatları detaylı şekilde değerlendirildi ve Türkiye-Romanya ticari ilişkilerinin daha ileriye taşınması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Oda Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy TSO'nun bu tür girişimlerle üyelerinin uluslararası pazarda daha etkin yer almasını sağlamayı amaçladığını ve Romanya'daki ticari fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için bölgesel iş insanlarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Çetin, ev sahipliğinden dolayı Ufuk Tandoğan ve yönetimine teşekkürlerini iletti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür

Erdoğan'dan Özgür Özel'e teşekkür
Altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesine geriledi

Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı

Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı
Ali Koç'un Galatasaray'dan transfer etmek istediği ikinci oyuncu ortaya çıktı

Galatasaray'dan transfer etmek istediği ikinci oyuncu ortaya çıktı
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var

Yeni formalarını tanıttılar! Görenler hayran kaldı
Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı

Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.