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Çerkezköy TSO'dan KKTC'ye Ziyaret ve İşbirliği Temasları

Çerkezköy TSO'dan KKTC'ye Ziyaret ve İşbirliği Temasları
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Çetin, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile işbirliklerini geliştirmek amacıyla görüşmeler yaptı. Ticaret ve ihracatın artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ulaştırma Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, bölge sanayicileri KKTC iş insanlarının ikili işbirliklerinin geliştirilmesi ve ticaret ile ihracatın artırılmasına yönelik projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Çerkezköy TSO Başkanı Ahmet Çetin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bölge hakkında bilgiler verdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar ile gerçekleştirdiğimiz bu görüşme, üyelerimizin ticaret ve sanayi alanlarında daha yakın işbirliği yapması açısından büyük bir fırsattır. Kurulacak ticari ilişkilerin güçlenmesi, ekonomik kalkınmaya katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, Çerkezköy TSO olarak gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve ortaklıklar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Başkan Çetin, Çerkezköy TSO üyelerinin de fayda sağlayabileceği önemli projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Çetin, "KKTC heyetiyle ziyaretimiz sırasında, ticaret hacmimizin artırılması, ihracatın geliştirilmesi ve karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi gibi konuları detaylı bir şekilde ele aldık. Cumhurbaşkanımızın sıcak karşılaması ve nazik ev sahipliği için kendisine müteşekkiriz" diyerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkürlerini iletti.

İşbirlikleri konuşuldu

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, daha sonra KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı da makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ahmet Çetin, üretim üssü Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgesi hakkında geniş kapsamlı bilgiler vererek, gelişmiş sanayi ve Oda projelerinden bahsetti. Projelerin gelişimine yönelik fikir alış verişlerinin gerçekleştiği toplantıda, bölgeler arası yatırım fırsatları da görüşüldü. Gerçekleşen görüşmelerin sonuçlarından üyelerin de faydalanabileceği birçok projenin hayata geçebileceğini dile getiren Başkan Çetin, nazik ev sahipliğinden dolayı KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya teşekkürlerini iletti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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