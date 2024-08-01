Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Model Fabrika ve meslek liselerine destek çalışmalarını sürdürüyor

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, bölgede yapılması planlanan Model Fabrika ve meslek liselerine destek amaçlı çalışmalarını sürdürüyor. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, SMC Türkiye'yi ziyaret ederek model fabrika ve mesleki eğitim merkezi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Çetin, iş birliği içerisinde geliştirilecek çalışmaların bölgeye değer katacağını ifade etti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Süthan, Ufuk Mangır, Bünyamin Fırat ve Turgay Kaya ile birlikte merkezi Japonya'da bulunan SMC'nin ülkemizdeki merkez üssünü ziyaret etti. Çerkezköy TSO heyeti burada; SMC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Uçar, Teknik Destek Departman Müdürü Burak Örenel, Teknik Eğitim Müdürü Aykut Yalçın, Bölge Satış Müdürü Serhat Göken, Satış Mühendisi Burak Durna ile bir araya geldi. İnovatif pnömatik ve elektriksel teknolojiler ile otomasyonu destekleyen, 80'den fazla ülkede 700 bin den fazla ürün çeşidi ile sektörünün lokomotif firmalarından olan SMC Türkiye, firmasında yer verdiği üretim parkuru, uygulamalı eğitim imkanı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinin öğrencilerini misafir ederek kendilerine hem üretim kabiliyeti kazandırıyor hem de öğrencileri yeni teknoloji ürünler ile tanıştırıyor. Nitelikli, aranan personel sorunu ile yakından ilgilenen ve bu alanda birçok girişimde bulunan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, bölgede kurulması adına çalışmalarına başlanan Model Fabrika ve Mesleki Eğitim Merkezi ile Meslek Liselerine yönelik gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Firma gezildi

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan ve SMC Türkiye'nin alanında öncü bir firma olduğuna değinen Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "SMC Türkiye, Organize Sanayi Bölgemizdeki firmalarımızla da iş birliği içerisinde bulunan bölgemizde bayilerinin yer aldığı, teknolojik gelişmeleri hızlı bir şekilde bünyesine ekleyen önemli bir otomasyon firması. Odamızın da öncülüğünü yaptığı ve bölgemize katma değer sağlayacak Model Fabrika ve Mesleki Eğitim Merkezi başta olmak üzere yine bölgemizdeki meslek liselerinin gelişimine yönelik hedef ve projeler gerçekleştirmek adına bir araya geldik. İşbirliği içerisinde üretim üssü bölgemizin gelişimine katkı sağlayacağımıza olan inancımız tamdır. Bizleri burada misafir eden, işbirliği ortamı oluşturan SMC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Uçar başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Çerkezköy'deki gelişimin ve yükselişin her geçen gün arttığını ifade eden SMC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Uçar, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içerisinde Model Fabrika ve Mesleki Eğitim Merkezi ile Meslek Liseleri başta olmak üzere işbirliği içerisinde birçok proje hakkında fikir alışverişinde bulunduk. SMC Türkiye olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz, üretimi geliştirecek gençlerin yetişmesine destek olmak bizler için çok kıymetli. Bu kapsamda firmamızda ağırlamaktan mutlu olduğumuz Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu'na teşekkürlerimi iletiyorum. En kısa sürede çalışmalarımızın somut bir görünüme kavuşacağına inanıyorum" dedi. - TEKİRDAĞ