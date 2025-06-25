Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 10 Eylül'de Açılıyor

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 10 Eylül'de Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, 10 Eylül'de başlayacak olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın bölge ticaretinin kalbi olduğunu belirtti ve fuarın detayları hakkında bilgi verdi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Bölge ticaretinin kalbinin attığı, 10 Eylül'de kapılarını açacak olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, parlayan bir yıldız" ifadelerini kullandı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan Başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından başladı. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Mayıs 2025 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanı, oy birliği ile ibra edildi.

ÇEF 2025 kayıtları devam ediyor

Gündemin 3 maddesinde yer alan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı hakkında bilgilendirme yapıldı. Burada söz alan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Çerkezköy Endüstriyel Fuarının bu sene 9'uncusunu düzenleyeceğiz. Her sene bir birinden verimli şekilde geçen fuarımız, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de yurt dışından misafirler de ağırlayacak. Bölge ticaretinin kalbinin attığı Çerkezköy Endüstriyel Fuarımız, adeta parlayan bir yıldız. Siz meclis üyelerimizin de destekleri ile bu seneki fuarımızın daha üst seviyelere taşınacağına inancım tamdır. 10 Eylül'de kapılarını açacak olan ve 11-12 Eylül tarihlerinde de devam edecek fuarımızın başvuruları devam etmektedir" dedi.

AB Akdeniz Havzası Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilecek olan ECO SHAPE MED projesi hakkında bilgilendirilme yapıldı. İklim değişikliği nedeniyle Akdeniz havzasında daha belirgin şekilde yaşanan ısınma ve su kaynaklarındaki azalmayla mücadele odaklanan ECO SHAPE MED, iklim değişikliğine dayanıklı, yeşil ekonomi modelini oluşturmak üzere harekete geçti. Çerkezköy TSO öncülüğünde hayata geçirilecek olan proje Türkiye'de bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

Oda faaliyetleri anlatıldı

Gündemin 5. Maddesinde ise Oda tarafından gerçekleştirilen Haziran ayı faaliyetlerinin sunumu Oda Genel Sekreteri Seçkin Bayraktar tarafından gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından gerçekleştirilen dilek ve temenniler bölümü sonrasında meclis sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan etti

İsrail'den ilginç hamle! Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan ettiler
NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

Zirveden beklenen kare geldi! Erdoğan ve Trump'ın dikkat çeken sohbeti
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı

Türkiye korkusundan silahlanma rekoru kırdılar
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tolga Sarıtaş baba oluyor! Oğluna vereceği ismi ilk kez paylaştı

Baba olmaya hazırlanan Sarıtaş'tan sürpriz isim seçimi
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump'tan çok konuşulacak yorum: Bunu yapmasak ateşkes olmazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.