Ceren Sel, Avrupa İkincisi Oldu!

TED Ankara Koleji 12. sınıf öğrencisi Ceren Sel, Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda (EUCYS) biyoloji alanındaki projesiyle Avrupa ikinciliğine layık görüldü.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu tarafından 36'ncısı düzenlenen yarışması, Letonya'nın Riga kentinde gerçekleştirildi.

TÜBİTAK tarafından seçilen projelerle Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 6 öğrenciden biri olan Sel, beyin tümörü ile bağırsak arasındaki ilişkiyi konu alan çalışmasıyla EUCYS'te Türkiye'yi temsil eden altı öğrenciden biri oldu.

Sel, çalışmasında "bağırsakta yer alan enterik glia hücrelerinin salgıladığı interferon gama sitokininin, glioblastoma hücrelerinin çoğalmasına etkisini" matematiksel bir modelle değerlendirdi.

TÜBİTAK tarafından mayısta düzenlenen "56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması"nda Türkiye birincisi olan Sel, Türkiye'yi EUCYS yarışmasında temsil etme hakkını kazanmıştı.

"Araştırmalarıma yaklaşık 1,5 yıl önce başladım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TED Ankara Koleji Rehber Öğretmeni Gonca Esendemir Eskin, öğrencileri Ceren Sel'in bilime olan sevgisini somutlaştırmasında ona yol göstermekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Eskin, "Öğrencimizin bilimden edebiyata pek çok alanla ilgili olmasının, aldığı bu güzel sonuçlarda etkisi olduğuna inanmaktayım. Okulumuz olarak onunla gurur duyuyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceren Sel de araştırmasına yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını belirterek, Avrupa'nın saygın bilim yarışmalarından birinde ödül kazanmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Sel, "Küçük yaşlardan beri bilime duyduğum merakı uluslararası platformda paylaşabilmek, hayallerimin gerçeğe dönüştüğünü görmek demek. Bu süreç boyunca bana inanan ve yanımda olan aileme, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Onların desteği olmasaydı, bu başarı mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

Bağırsak ve beyin arasındaki ilişkinin nörodejeneratif hastalıklarla bağlamında yaygın şekilde incelendiğine işaret eden Sel, bu ilişkinin beyin tümörleri özelinde yeterince ele alınmadığını ve projesinin bu alana yeni bir bakış sunduğunu aktardı.

"Ben, Atatürk'ün bilim kadınıyım"

Sel, "Bu duruma yeni bir perspektif katmak amacıyla bağırsağımızdaki enterik glia hücrelerinin salgıladığı interferon gama sitokininin glioblastoma hücre proliferasyonunu nasıl etkileyeceğini test etmek için matematiksel bir model geliştirdim." ifadelerini kullandı.

Sel, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e küçüklüğünden beri hayranlık duyduğunu, onun bilime ve bilim insanlarına verdiği değerin kendisine yol gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet bilinciyle, cumhuriyeti yeşertme motivasyonuyla benim kalbimde, aklımda, fikrimde hep var oldu ve olacak. Atatürk'ü gururlandırma düşüncesi ve 'Ben, Atatürk'ün bilim kadınıyım' diyebilme fikriyle yılmadan pes etmeden çalışmaya ve onun adına ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim."

Öte yandan Sel, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan da ilham aldığını aktardı.