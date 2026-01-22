Safranbolu TSO Meclis Başkanı Ünal, DEİK Türkiye-Karadağ İş Konseyi Yönetim Kurulu'na seçildi

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından gerçekleştirilen seçim sonucunda DEİK Türkiye- Karadağ İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Safranbolu TSO Meclis Başkanlığı görevini sürdüren Ünal, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İnşaat Sektör Meclislerinde de görev alıyor. Ünal'ın yeni göreviyle birlikte Türkiye ile Karadağ arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Cengiz Ünal, yaptığı açıklamada, Türkiye ile Karadağ arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırım fırsatlarının çeşitlendirilmesi ve özel sektörler arasında sürdürülebilir iş birliklerinin güçlendirilmesi için çalışacaklarını ifade etti. Ünal, DEİK çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye-Karadağ İş Konseyi'nin, bölgesel ticaret köprülerinin kurulmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye özel sektörünün uluslararası ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor. 1980'li yılların ortasında kurulan DEİK, 150'yi aşkın iş konseyiyle Türk özel sektörünü yurt dışı pazarlarda temsil ediyor.

DEİK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türkiye-Karadağ İş Konseyi ise iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak, yatırım alanlarını genişletmek ve ortak projeleri hayata geçirmek amacıyla iş dünyası odaklı iş birliği modelleri geliştiriyor. - KARABÜK