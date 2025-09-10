Cengiz İnşaat, Orta Koridor Projesi ile Bölgesel Ticaret Hacmini Artıracak

Cengiz İnşaat, Orta Koridor'u güçlendirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı Projesi'nde önemli bir rol üstleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya ticaretine önemli bir alternatif güzergah sunan Pekin'den Londra'ya uzanan ticaret yolunun önemli etaplarından Orta Koridor'un daha etkin işletilmesini sağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı Projesi, bölgenin lojistik kapasitesini artırarak küresel ticarette stratejik bir ivme kazandıracak.

Zengezur Koridoru aracılığıyla Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında yeni bir kapı açacak projede, toplam 224 kilometre uzunluğa sahip hat, çift hatlı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemleriyle inşa edilecek.

Cengiz İnşaat'ın içinde yer aldığı güçlü bir işbirliğiyle hayata geçirilecek projede 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez inşa edilecek. 2029 yılında tamamlanması öngörülen proje, yıllık 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesiyle bölgenin ticaret hacmini katlayacak.

"Türkiye'yi kardeş ülkelerle yakınlaştıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanvekili Asım Cengiz, bu projeyle, dünya ticaretinin önemli bir geçiş noktasına imza atmanın yanı sıra Türkiye'yi kardeş ülkeler Türk Cumhuriyetleri'ne daha da yakınlaştıracaklarını belirtti.

Ticaret yollarının, tarihin her döneminde medeniyetleri birbirine yaklaştıran ve bölgesel kalkınmayı sağlayarak barış ortamını tesis eden en önemli araçlar olduğunu aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Yapımını üstlendiğimiz Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı da Avrupa ile Asya arasında kuracağı bağlantıyla önemli bir kalkınma projesi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Zengezur Koridoru ile başta dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan olmak üzere ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ile daha fazla ticaret yapmasının önünü açacak. Hayata geçirdiğimiz altyapı projeleriyle hem ülkemizin hem de bölgemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz."