Cengiz İnşaat'ın Karabağ'daki Projesi Yüzde 85 Tamamlandı

Cengiz İnşaat tarafından yürütülen Toğanalı-Kelbecer-İstisu karayolu inşaatı yüzde 85 oranında tamamlandı. Murovdağ Tüneli'nin ilk ışık görme törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılması dikkat çekti.

Cengiz İnşaat'ın yapımını üstlendiği Karabağ ve Doğu Zengezur'da bulunan ve bölgenin önemli altyapı projelerinden Toğanalı-Kelbecer-İstisu karayolunun inşaatı yüzde 85 oranında tamamlandı. Bölgede yer alan, dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olacak Murovdağ Tüneli'nin ilk ışık görme törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz katıldı.

Cengiz Holding'in grup şirketi Cengiz İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerinde hayata geçirilen Toğanalı-Kelbecer-İstisu karayolunun inşaatının yüzde 85'i bitirildi. Kazı çalışmaları tamamlanan ve dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olacak Murovdağ Tüneli'nde asfalt, aydınlatma ve havalandırma çalışmalarıysa sürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in katılımıyla ilk ışık görme töreni gerçekleştirilen tünelin toplam uzunluğu 23.401,8 metre olacak. İki gidiş ve iki geliş olmak üzere dört şeritli olması planlanan Murovdağ Tüneli, bölgenin birçok yerleşim yerine güvenli ulaşım bağlantısı sağlayacak.

"Başarılarımızı artırmaya devam ediyoruz"

Hayata geçirdikleri projelerle faaliyet gösterdikleri ülkelerin ekonomik gelişimine destek olduklarını dile getiren Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, "Bugün sadece Avrupa'da değil, dünyanın farklı coğrafyalarında da önemli projelerimizi başarıyla sürdürüyoruz. Cengiz İnşaat olarak kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki altyapısına destek vermeye devam ediyor, yıllarca işgal altında kalan bu toprakların yeniden ayağa kalkması ve ekonomik gelişimini hızlandırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Özellikle stratejik öneme sahip Karabağ ve Doğu Zengezur'da yer almaktan dolayı son derece mutluyuz. Dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olacak Murovdağ Tüneli'nin, Cengiz İnşaat ve Türkiye imzası taşıyacak olması bizleri ayrıca gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
