Cengiz Holding, Güneş Enerjisi Yatırımlarıyla Sıfır Karbon Hedefine Yaklaşıyor

Cengiz Holding grup şirketleri Eti Bakır ve Eti Alüminyum, toplam 135 MW kurulu güce sahip iki yeni güneş enerji santrali yatırımlarıyla üretim sürecindeki elektrik tüketimlerini yenilebilir kaynaklardan karşılamaya devam ediyor. Şirketler, toplam 120 milyon dolarlık yatırımların finansmanı için 64,5 milyon dolarlık "Karbon Azaltımı Komple Yatırım Kredisi" kullandı.

Cengiz Holding grup şirketleri Eti Bakır ve Eti Alüminyum, üretimde insana ve sürdürülebilir geleceğe odaklanarak, iç enerji tüketimlerini karşılamak amacıyla güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarını sürdürüyor. Halihazırda Mardin, Mazıdağı'nda 52 MW kurula güce sahip GES yatırımı olan Eti Bakır, Ağrı, Doğubeyazıt'ta 45 MW'lık yeni GES projesini tamamlamak üzere. 160 MW kurulu güce sahip dört GES'i bulunan Eti Alüminyum ise Gaziantep, Araban'da 90 MW'lık yeni GES'ini hayata geçiriyor.

Toplam 135 MW kurulu güce sahip bu projeler için şirketler tarafından 120 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bağımsız uzmanların hazırladığı sürdürülebilirlik raporları, projelerin enerji verimliliği ve karbon salınımı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyarken, bu kapsamda 64,5 milyon dolarlık "Karbon Azaltımı Komple Yatırım Kredisi" sağlandı. Kredilerin kullanım süresince verilen karbon emisyonlarının azaltma ve enerji verimliliğini artırma taahhütleri proje ömrü boyunca geçerli olacak. Yatırımlar tamamlandığında bugün elektriğinin yüzde 35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Eti Bakır'da bu oran yüzde 65'e çıkacak. Elektrik ihtiyacının neredeyse tamamını halihazırda yenilenebilir kaynaklardan sağlayan Eti Alüminyum ise gelecek dönemde artacak enerji ihtiyacını da yenilebilir kaynaklarla karşılamayı sürdürecek.

Sıfır karbon yolculuğunda önemli bir adım

Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, söz konusu yatırımların yalnızca şirketlerin kendi ihtiyaçlarını karşılamadığını, aynı zamanda karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli bir aşama olduğunu belirterek, "Cengiz Holding olarak ülkemizin enerji arz güvenliğini doğal kaynaklarla desteklemeyi önemsiyoruz. 10 yılı aşkın bir süredir sadece yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanıyoruz. Çünkü geleceğin dünyasında ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirlik ilkesiyle birlikte yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Grup şirketlerimizin elektrik ihtiyacını da yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya önem veriyoruz. 135 MW'lık bu iki yeni GES yatırımıyla öncülerinden biri olduğumuz sıfır karbon yolculuğunda önemli bir adım daha attık. Sağladığımız yeşil finansman da bu çalışmalarımızın sürdürülebilirliğini tescillemiş oldu" dedi. - İSTANBUL