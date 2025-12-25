Cengiz Holding 2026'da yerli ekosistem inşasını hızlandırmayı hedefliyor

Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, bu yıl inovatif ve katma değerli yatırımlar gerçekleştirdiklerini, 2026 vizyonu doğrultusunda da AR-GE ve inovasyonu merkeze alan yatırım hamlelerini daha da hızlandıracaklarını belirtti.

Holdingin 2025 yılı faaliyetleri ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Cengiz, küresel ticaretin yapısını ve iş yapış biçimlerini dönüştüren bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Ahmet Cengiz, bu yılı küresel ekonomik dalgalanmalar ve bölgesel jeopolitik risklerin yoğun etkisi altında tamamladıklarını, makroekonomik koşulların etkisiyle Türkiye'de uygulanan kontrollü soğuma politikalarına rağmen sürdürülebilir büyümeyi destekleyen inovatif ve katma değerli yatırımlara devam ettiklerini vurguladı.

Dünyada artan korumacılık politikalarını dikkate alarak AR-GE odaklı üretim stratejilerini genişlettiklerini aktaran Cengiz, "Daha önce ülkemizde üretilmeyen ürünlerin yerli üretimine yönelik projeleri hızlandırarak, 44 bini aşkın çalışanımızla Türkiye'nin üretim gücüne katkı sunmaya devam ettik." dedi.

Bu yıl gerçekleştirdikleri enerji yatırımlarıyla hem yenilenebilir kapasitelerini büyüttüklerini hem de Türkiye'nin arz güvenliğini güçlendiren önemli kazanımlar sağladıklarını kaydeden Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cengiz Enerji olarak toplam kurulu gücümüz 5 bin 744 megavata (MW) ulaşırken, yalnızca son bir yılda portföyümüze 648 MW ilave ettik. Bu artış, Türkiye enerji sektöründe özel sektör eliyle gerçekleştirilen en hızlı kapasite büyümelerinden biri olarak öne çıktı. Ülkemizde 90 metre kanat, 183 metre rotor çapıyla, bugüne kadar kurulmuş en büyük kanat uzunluğuna sahip rüzgar türbinleriyle sadece üretim verimliliğini artırmakla kalmadık, karbon azaltım hedeflerimize de güçlü bir katkı sağladık. Yenilenebilir portföyümüzdeki bu nitelikli kapasite artışı, sürdürülebilir enerji vizyonumuzun somut yansımalarından biri olarak öne çıkıyor."

"Türkiye'nin yıllık DAP ihtiyacı yerli üretimle karşılanıyor"

Ahmet Cengiz, sanayi grubu bünyesindeki Eti Bakır'ın Samsun'da yıllık 50 bin ton kapasiteli öğütücü bilye üretim tesislerini devreye aldığını, böylece madencilik sektörünün dışa bağımlı olduğu kritik bir ürünün yerli üretimle karşılandığını dile getirdi.

Aynı tesiste yıllık 450 bin ton diamonyum fosfat (DAP) veya 720 bin ton Azot-Fosfat-Potasyum (NPK) üretim kapasitesine sahip yeni gübre fabrikalarını tamamladıklarına da değinen Cengiz, "Ülkemizin yıllık DAP ihtiyacını yerli üretimle karşılayarak ithalata bağımlılığı ortadan kaldırıyoruz. Bu yatırımlar, sadece tarım sektörünü desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda atık yönetimi, yerli girdi kullanımı ve döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Cengiz, Eti Alüminyum'da ise Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarını gözeterek üretim kapasitelerini güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Toplam yatırım tutarı 10 milyar lirayı aşan haddehane projemizde 2025 boyunca çalışmalarımızı sürdürdük. Bu projeyi tamamladığımızda, ilk etapta yıllık 100 bin tonluk üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırım sayesinde yıllık 600 milyon dolar tutarında ithalat ikame edilecek ve Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltılacak." diye konuştu.

Bu yıl üretimine başladıkları yüksek saflıkta özel "alümina" ürününü yerli olarak üretmeyi başardıklarını aktaran Cengiz, bu ürünün kullanım pazarları arasında savunma sanayisi, seramik ve termal yalıtım gibi ileri teknolojili sektörlerin yer aldığını belirtti.

"Suriye'de ekonomik ve sosyal normalleşmeye katkı sağlıyoruz"

Yurt dışı projelerine de değinen Cengiz, Özbekistan'daki 550 MW kurulu güce sahip Cizzak doğal gaz çevrim santralinin finansman kapanışını tamamladıklarını, tesisin bölgenin ilk "yeşil dönüşüm odaklı" enerji tesisi olacağını söyledi.

Ahmet Cengiz, bölgedeki yatırımlarının devreye alınmasıyla, 2026'da Orta Asya'nın enerji arz güvenliğine ve sürdürülebilir enerji dönüşümüne önemli katkı sunacağının altını çizdi.

Suriye'de savaş sonrası altyapının rehabilitasyonuna yönelik çalışmalarına, iş ortaklarıyla devam ettiklerine değinen Cengiz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şam Uluslararası Havalimanı'nın 4 milyar dolarlık rehabilitasyon ve kapasite artırımı projesi kapsamında mevcut altyapının yenilenmesi için yeni terminal ve apron inşasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Suriye'de yürütülen 7 milyar dolarlık enerji yatırımı çerçevesinde toplam 5 bin MW kurulu güce sahip 4 doğal gaz kombine çevrim santrali ve 1000 MW'lık güneş enerjisi santrali de uygulama aşamasına geçti. Bu büyük ölçekli proje, savaş sonrası enerji altyapısının yeniden oluşturulmasında kritik bir rol üstlenecek. Proje, bölgenin ekonomik ve sosyal normalleşmesine de önemli katkı sağlayacak."

Stratejik olarak belirledikleri tüm yatırım ve üretim hedeflerini 2025 yılında hayata geçirdiklerini vurgulayan Cengiz, bu tabloda teknolojiye ve insana yaptıkları yatırımların etkisinin büyük olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"2025'te yerlileşme, enerji verimliliği, karbon emisyonunun azaltılması, AR-GE ve tedarik zinciri çeşitlendirmesi gibi temel öncelikleri aynı anda gözeterek büyümeyi sürdürdük. 2026 ve sonrasında küresel rekabette daha güçlü ve dirençli olmanın yolu, yerli üretimi artırmaktan, stratejik ham maddelere erişimi güvence altına almaktan ve inovasyon gücümüzü daha ileriye taşımaktan geçiyor. Cengiz Holding olarak, bu bilinçle AR-GE ve inovasyonu merkeze alan yatırım hamlelerimizi daha da hızlandıracak, faaliyette bulunduğumuz sektörlerde katma değer üretmeye devam edeceğiz."