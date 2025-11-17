Cengiz Enerji, Çankırı Çerkeş RES'te Türkiye'nin En Büyük Rüzgar Türbini Devreye Aldı

Yenilenebilir kaynaklı enerji üretiminde Türkiye'nin öncü şirketlerinden biri olan Cengiz Enerji, Çankırı Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali (RES) kapasite artırımı kapsamında Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerinden birini devreye aldı. 183 metre rotar çapı, 90 metre kanat uzunluğu ve 7,2 MW güce sahip dev türbinler sayesinde yüksek verimlilik elde edilerek, santralin yıllık elektrik üretimi ile karbon emisyonu azaltım kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

Cengiz Holding'in grup şirketlerinden Cengiz Enerji tarafından yürütülen Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali kapasite artırımı projesi başarıyla tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında santralin kurulu gücü 32,6 MW artırılarak toplam 82,6 MW'a yükseltildi ve kanat uzunluğu 90 metre olan, Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerinden biri devreye alındı. Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji arzını artırma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen yatırım; ölçeği, teknolojik özellikleri ve çevresel etkisiyle öne çıkarken, DZ BANK'tan sağlanan yeşil finansman modeliyle de sürdürülebilir yatırımlara örnek teşkil ediyor.

Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali, Cengiz Enerji'nin sürdürülebilir büyüme vizyonunun en somut örneklerinden biri oldu. Türkiye'nin en büyük kanat uzunluğuna sahip rüzgar türbinlerini devreye alarak yenilenebilir enerji üretiminde verimlilik ve çevresel etki açısından önemli bir adım attık. Bu ölçek ve teknik nitelikteki bir projenin başarıyla tamamlanması, güçlü finansal yapımız ve uluslararası iş ortaklarımızla yürüttüğümüz etkin koordinasyonun bir sonucudur. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımız, yalnızca bugünün enerji ihtiyacını değil, geleceğin karbon nötr ekonomisini de şekillendirmeye katkı sağlıyor."

Yıllık 54 bin ton karbon salımı engellenecek

Açıklamaya göre, yeşil kredi kapsamında tamamlanan kapasite artırımıyla birlikte Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali'nin kurulu gücü 82,6 MW'a ulaştı. Her biri 7,2 MW gücünde olan yeni türbinler, 183 metre rotor çapı ve 90 metre kanat uzunluğu ile Türkiye'de bugüne kadar kurulan en büyük kanatlı rüzgar türbinlerini oluşturuyor. Rekor uzunluktaki kanatlar sayesinde tek türbinden maksimum enerji üretimi sağlanıyor. Yıllık yaklaşık 54 bin ton karbon salımını engelleyecek Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali hem çevreci teknolojileri hem de verimlilik performansıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine önemli katkı sunacak.