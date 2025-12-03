Haberler

Çelik fabrikasında kurulan teknik akademide simülatörlerle 5 branşta operatör yetiştiriliyor

Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük galvanizli çelik üreticilerinden Borçelik, kendi bünyesinde oluşturduğu teknik akademide geliştirilen simülatörlerle şirketin ve sektörün ihtiyacı olan operatörlerin yetişmesini sağlıyor.

Borusan grup bünyesindeki fabrikanın şirket içi ihtiyacı karşılamak üzere 2014'te kurduğu Borçelik Teknik Akademi, ilk olarak tavan vinç operatörü yetiştirmek için simülatörlü eğitim vermeye başladı.

Kısa sürede olumlu sonuç alınmasının ardından kaynak, forklift ve reach truck (yan forklift) branşları için de simülatörler geliştiren şirket, bu alanlarda da operatör yetiştirerek fabrika bünyesine kattı.

İşe adaptasyon sürecini kısaltan ve olası iş kazalarının önlenmesine katkı sağlayan bu sistem, sektördeki farklı fabrikaların da ilgisini çekti. Bugün 60 farklı firmayla çözüm ortaklığı yürüten Borçelik Teknik Akademi, mesleki sertifikalar da vererek sektörün operatör ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor.

Yerden kumandalı tavan vinci, kabin taban vinci, kaynak, reach truck ve forklift operatörlüğü eğitimleri, gerçek saha koşullarını modelleyen senaryolarla, sanal gerçeklik ortamında yürütülüyor.

Operatörler, teorik bilgileri aldıktan sonra, sanal gerçeklik gözlüklerini takarak, kendilerini iş ortamında kaynak yaparken, vinç veya forklift kullanırken buluyor. Ardından değerlendirme ve sınavlardan başarıyla geçen operatörler, sahada görev almaya başlıyor.

Simülatördeki deneyim sahada avantaj sağlıyor

Borçelik Teknik Akademi Müdürü Emre Bülbül, AA muhabirine, akademinin çalışanlara mesleki ve teknik eğitim verdiğini, onları sertifikalandırdığını, bilgi ve beceri anlamında donattığını söyledi.

Bülbül, personele sadece bilgi anlamında değil, el becerilerini geliştirmesi konusunda katkı sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu beceriyi geliştirirken biz sıfırdan operatörler de yetiştirebiliyoruz. Operatör adaylarını gerçek hayatta doğrudan vince çıkarmak, kaynak yaptırmak veya hiç deneyimi olmayan bir kişiye forklift kullandırmak yüksek risk barındıran bir operasyon. Tehlikeli bir iş kolunda çalıştığımız için çalışanların özgüvenini artırmamız da gerekiyor. Simülatörler tam bu noktada en önemli araçlarımız. Teorik bilgiyi verdikten sonra, simülatörlerde el ve kas hafızasını geliştiriyor, ardından sahada uygulamalı eğitimle süreci tamamlıyoruz."

Bu simülatörlerde yetişen operatörlerden olumlu geri bildirimler aldıklarını kaydeden Bülbül, "Daha öncesinde bir operatörün yetişmesi süresi 6 ayı buluyordu ancak bu sistemlerle süre yüzde 60-70 oranında azaldı. Bu sistem sayesinde kalite problemleri ve iş güvenliğiyle ilgili olay sayılarımız önemli ölçüde düştü. Artık operatörleri çok daha hızlı ve güvenli şekilde yetiştirebiliyoruz. Bu eğitim modeli sayesinde kadın istihdamı için de yeni fırsatlar ortaya çıktı. Bugün hem kadın hem erkek çalışanlarımız simülatör eğitimlerinden geçerek sahaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Bülbül, kaynak yaparken, vinç ve forklift kullanırken büyük iş kazaları yaşanabildiğini vurgulayarak, Türkiye'de bu branşların herhangi bir okulu olmadığını fark ettiklerini ve bu simülatörleri dizayn ettiklerini anlattı.

Teknik bilgiyi akademinin üstlendiğini, teknoloji kısmında ise teknolojik girişim firmalarıyla işbirliği yaptıklarını aktaran Bülbül, "Bu ürünü (simülatörleri) geliştirerek hem sektörümüze hem ülkemize hem de dünyaya aslında bir ürün kazandırmış oluyoruz. Fikri haklarını da ortak alarak bir ürün ortaya çıkıyor. Teknoloji ve mesleki eğitimle birleşen bu ürün aslında çok bambaşka bir noktaya geliyor." diye konuştu.

Bülbül, bazı firmaların da simülatörleri kendilerinden temin ettiklerini anlatarak, "Simülatörleri kullanan kursiyerlerimizden şunu duyuyoruz: 'Gerçek hayat daha kolaymış.' Burada karşılaştıkları zorluklar ve gerçekleştirdikleri uygulamalar sahada onlar için çok büyük avantaj sağlıyor." dedi.

"38 farklı alanda sertifikasyon sağlayabiliyoruz"

Borçelik İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Derya Demirer de akademinin en başta şirket içi bir ihtiyaç doğduğunu dile getirdi.

Teknik akademinin 2020'den itibaren sektöre de hizmet vermeye başladığını vurgulayan Demirer, şunları kaydetti:

"Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite bir kuruluşuz. 38 farklı alanda sertifikasyon sağlayabiliyoruz. Borçelik Teknik Akademi metal, makine, iş güvenliği ve iş makineleri gibi alanlarda eğitimler sunuyor. 60 farklı firma ile çözüm ortaklığı yürütüyoruz. Yani Borçelik dışındaki Türkiye'nin önde gelen kurumlarına da teknik eğitimler ve mesleki sertifikalar sağlıyoruz. Bu yönüyle sektörün çözüm ortağı konumundayız."

"Burada kazandığımız tecrübeleri sahada birebir kullanıyoruz"

Simülatörle eğitim alan ve 3 senedir kaynakçılık yapan Elvan Akyıldız (40) ise eğitim sürecinin kendisi için çok faydalı olduğunu belirterek, "Gerçekte kullandığımız kaynak makinesini simülasyonla önceden görmem çok büyük avantaj sağladı." ifadesini kullandı.

Kabinli tavan vinç eğitimi devam eden Mustafa Kurt (32) ise simülatörlerin iş kazalarını önleme ve adaptasyon açısından kritik rol oynadığını dile getirerek, "Eğitim çok iyi ilerliyor. Kabine çıkmadan burada tüm süreci, ortamı ve işleyişi deneyimliyoruz. Burada kazandığımız tecrübeleri sahada birebir kullanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Ekonomi
