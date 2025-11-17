Haberler

Çelebi Havacılık, Yapay Zeka Destekli Güvenlik Sistemini Devreye Aldı

Çelebi Havacılık, CompliAI İş Sağlığı ve Güvenliği Uyum Sistemi ile apron güvenliğinde devrim niteliğinde bir uygulama başlattı. Yapay zeka ve GPS tabanlı sistem, güvenlik standartlarını gerçek zamanlı izliyor ve olası riskleri saniyeler içinde tespit ediyor.

Çelebi Havacılık, yapay zeka destekli CompliAI İş Sağlığı ve Güvenliği Uyum Sistemi'ni devreye alarak apron güvenliğinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çelebi Havacılık, dijitalleşme vizyonunu bir adım ileri taşıyarak CompliAI İş Sağlığı ve Güvenliği Uyum Sistemini uygulamaya aldı.

Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanında başarıyla tamamlanan pilot uygulama, olay tespit süresini 60 saniyenin altına düşürdü.

Sistem, apron sahasında veri tabanlı ve anlık müdahaleye olanak tanıyan bir güvenlik izleme altyapısı sağlıyor.

Global Kalite ve Bilgi Teknolojileri ekipleri tarafından geliştirilen sistem, yapay zeka ve GPS tabanlı veri analitiğiyle apron sahasındaki ekipmanların güvenlik kurallarına uyumunu gerçek zamanlı olarak izliyor. Kamera ve sensör ağı aracılığıyla, ekipman mesafe kuralları, araç hareketleri ve uçak yönlendirme (marshalling) prosedürleri gibi kritik güvenlik standartları otomatik biçimde denetleniyor.

Sistem, olası risk veya uygunsuzlukları saniyeler içinde tespit ederek operasyon ekiplerine anlık uyarılar gönderiyor. Böylece hatalar oluşmadan düzeltici aksiyon alınabiliyor ve Çelebi'nin güçlü emniyet kültürü daha da pekiştiriliyor.

Budapeşte'deki pilot uygulamanın ardından Çelebi Havacılık, CompliAI sistemini diğer istasyonlarında da devreye almak üzere global yaygınlaştırma sürecini başlattı. Yeni fazda sistemin kapsamı genişletilerek yer hizmetleri SLA metrikleri ve ek operasyonel göstergeleri içerecek. Bu süreç, merkezi bir kurallar kütüphanesi ve sahada görevlendirilecek uygulama ekipleri tarafından desteklenecek.

"Havacılığın geleceğine yön veren güçlü bir adım atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi Havacılık Grup Üst Yöneticisi (CEO) Dave Dorner, projenin, Çelebi Havacılık'ın inovasyona, emniyete ve operasyonel mükemmelliğe olan kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek zamanlı verilerle riskleri anında tespit ediyor, önleyici adımları hızla devreye alıyor. CompliAI sistemi ile hem çalışanlarımızın hem müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede koruyoruz. Bu yatırımla birlikte, havacılığın geleceğine yön veren güçlü bir adım atıyoruz."???????

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
