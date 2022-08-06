Çekirdeksiz sultani üzümü ihracat yolcusu

Osmanlı saray mutfağının gözde meyvelerinden çekirdeksiz sultani üzümün ihracat yolculuğu başlıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, 2022 yılında çekirdeksiz sultani taze üzüm ihracatında 200 milyon dolar ihracat hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'ye 2021 yılında 160 milyon dolar döviz kazandıran çekirdeksiz sofralık sultani üzümün bu yılki ihracat yolculuğu 8 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. Üzüm üreticileri, 7 Ağustos Pazar günü bağlarda çekirdeksiz sofralık sultani üzüm hasadına başlayacak. Mevlana (Razaki) çeşidi sofralık üzümde ise ilk kesim tarihi 14 Ağustos Pazar günü olurken, 15 Ağustos tarihinde ihracatının başlamasına karar verildi.

Taze üzümde ihracat hedefi 250 milyon dolar

2020 yılında 110 milyon, 2021 yılında da 160 milyon dolarlık ihracat performansı gösteren çekirdeksiz sofralık sultani üzümde bu yılki rekoltenin ve ürün kalitesinin geçen yıldan daha iyi olduğunu dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2022 yılında çekirdeksiz sultani taze üzüm ihracatından 200 milyon dolar, taze üzüm ihracatının toplamında da 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini aktardı.

Üreticilere ve ihracatçılara bereketli bir sezon dileğinde bulunan Uçak, "İzmir-Manisa-Denizli üçgeninde yaklaşık 60 bin üreticimiz 1 milyon 200 bin dekar bağ alanlarında üzüm üreticiliği yapıyor. Alıcı ülkelerin taleplerine göre ilaçlamalarımızı yapıp üretim yaptığımız takdirde emeklerimizin karşılığını alırız. 2022 yılını pestisitle mücadele yılı ilan ettik. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliğinde üreticilerimize yönelik çok sayıda bilgilendirme toplantıları düzenledik. 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' isimli projemiz çerçevesinde farklı noktalardaki bağlardan numuneler alarak pestisit analizleri yapıyoruz ve üzüm üreticisi bölgelerin pestisit haritasını çıkarıyoruz" diye konuştu.

"Üzüm her derde deva"

Üzümün potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko gibi vitamin ve mineraller bakımından zengin olduğunu vurgulayan EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzüm, çocukların kemik gelişimine katkı sağlıyor. Kemik erimesi olan hastalarda üzümün bu özelliğinden yararlanabilir. Üzüm, demir zengini olduğu için kansızlıktan kaynaklanan halsizlik, yorgunluk, tırnak kırılması, saç dökülmesi gibi belirtilerin azalmasını sağlar. Cilde parlaklık ve sağlıklı görünüm kazandırır. Üzümün en önemli faydalarından birisi de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Pandemi döneminde tüm vatandaşlarımızı sofralık üzüm tüketmeye davet ediyorum. Özellikle okula gidecek çocuklarımızın beslenme çantalarına sezonu bitene kadar taze üzüm, sezonu bittikten sonra ise çekirdeksiz kuru üzüm konulmasını öneriyoruz."

Rusya ve Ukrayna en çok ihracat yapılan ülkeler

Çekirdeksiz sofralık sultani üzüm ihracatında Rusya Federasyonu'nun 87 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldığını anlatan Başkan Uçak, "İkinci büyük ihraç pazarımız 22 milyon dolarlık tutarla Ukrayna, üçüncü ülke ise 15 milyon dolarlık ihracatla Beyaz Rusya olmuştu. Bu yıl Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna pazarında bir ihracat kaybımız olabilir. Buna karşılık Türk ihracatçıları alternatif ihraç pazarları bulacaktır. İhracat hedeflerimizi tutturacağımıza inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Yüzde 78 paya ulaştı

Türkiye, 2021 yılında taze üzüm ihracatından 206 milyon dolar döviz kazanırken, çekirdeksiz sofralık sultani üzüm 160 milyon dolarla taze üzüm ihracatından yüzde 78 pay aldı. Son yıllarda yıldızı parlayan Red Globe 12 milyon dolarlık ihracatla ikinci sıraya yerleşirken, diyabet hastalarının tercih ettiği erkenci üzüm çeşidi Superior 6,5 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Yalova İncisi 6 milyon dolarlık ihracat başarısı gösterirken, 15 Ağustos'ta ihracat yolculuğu başlayacak olan Razaki üzümü 2,7 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi.

Sultani çekirdeksiz sofralık üzüm ve Mevlana sofralık üzüm çeşitlerinin kesim ve ihraç tarihlerini, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan "Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm Çeşidi ve Mevlana Sofralık Üzüm Çeşidinin Kesim İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu" Manisa ve Denizli'ye bağlı ilçelerdeki emsal teşkil edecek bağlarda yaptığı incelemeler sonucunda belirledi. - İZMİR