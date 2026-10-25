Çekici ihracatı 9 ayda yüzde 25,4 artarak 1 milyar 731 milyon doları aştı

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Türkiye'den yılın 9 ayında 1 milyar 731 milyon 529 bin dolarlık çekici ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici üretim sanayisi, ocak-eylül dönemindeki ihracatını 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 25,4 artırdı.

Geçen senenin 9 aylık döneminde 1 milyar 380 milyon 823 bin dolar olan çekici ihracatı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 731 milyon 529 bin dolara yükseldi.

Türkiye'den bu süreçte 56 ülkeye çekici gönderildi.

İlk sıradaki Almanya'ya çekici ihracatı 300 milyon dolara yaklaştı

Sektör temsilcileri, ocak-eylül döneminde en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.

Bu ülkeye ihracat, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 247 milyon 524 bin dolardan 299 milyon 94 bin dolara çıktı.

Sektör temsilcilerinin ikinci sıradaki Birleşik Krallık'a dış satımı yüzde 32,2 yükselişle 177 milyon 548 bin dolardan 234 milyon 752 bin dolara ulaştı.

Aynı dönemde üçüncü sıradaki Slovenya'ya ihracat ise yüzde 26,2 artışla 142 milyon 714 bin dolardan 180 milyon 121 bin dolara yükseldi.

Dördüncü sırada yer alan Fransa'ya ocak-eylül dönemindeki çekici ihracatı yüzde 60'lık artışla 101 milyon 427 bin dolardan 162 milyon 358 bin dolara çıktı.

Hollanda'ya çekici ihracatında yüzde 241 artış

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 154 milyon 48 bin dolarlık ihracat yapılan İspanya'ya bu yılın aynı dönemindeki dış satım yüzde 13,2 düşüşle 133 milyon 684 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En çok ürün gönderilen 6. ülke olan Polonya'ya çekici ihracatı 9 ayda yüzde 56,5 artışla 75 milyon 558 bin dolardan 118 milyon 276 bin dolara yükseldi.

Çekici ihracatında İtalya yüzde 69 artış ve 114 milyon 539 bin dolarla 7'nci, Belçika yüzde 20 düşüş ve 111 milyon 344 bin dolarla 8'inci, Hollanda yüzde 241 yükseliş ve 92 milyon 565 bin dolarla 9'uncu, Norveç de yüzde 95 artış ve 70 milyon 509 bin dolarlık çekici ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı.

Ocak-eylül döneminde 1 milyar 731 milyon 529 bin dolarlık çekici ihracatının 1 milyar 517 milyon 242 bin dolarlık kısmı (yüzde 87,6'sı) 10 ülkeye yapıldı.

Kaynak: AA