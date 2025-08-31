Cebinizde bir servet yatıyor olabilir! Sıradan görünen bu madeni para, binlerce Euro değerinde

Cebinizde taşıdığınız bozuk paralar arasında bu nadir paradan biri varsa, küçük bir servet sahibi olabilirsiniz.

KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Görünüşte sıradan gibi duran madeni 2 Euro'lar, koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. 2011 yılında Almanya'da basılan özel bir seri kapsamında üretilen bu para, nadir bulunması nedeniyle binlerce Euro'ya satılabiliyor.

DEĞERİ TASARIMINDA

Almanya'nın "Bundesländer I" (Federal Eyaletler) serisinin bir parçası olan bu özel baskı 2 Euro, Köln Katedrali tasarımıyla dikkat çekiyor. Ünlü Alman heykeltıraş Heinz Hoyer'in Roncalliplatz Meydanı'ndan ilham alarak hazırladığı tasarım, paranın sanatsal değerini artırıyor. Paranın sağ iç kısmında ise Münih Darphanesi'ne ait "D" damgası bulunuyor.

SADECE 85 BİN ADET BASILDI

Bu özel 2 Euro'nun koleksiyon dünyasında bu kadar değerli olmasının en önemli nedeni, sadece 85 bin adet basılmış olması. Sınırlı sayıda üretilmiş olması, onu koleksiyoncular için oldukça cazip hale getiriyor.

DEĞERİ 2 BİN 500 EURO'YA KADAR ÇIKIYOR

Sıradan bir 2 Euro gibi görünse de, bu özel baskı madeni paralar çevrim içi açık artırmalarda ve koleksiyon platformlarında yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Kullanılmış ama iyi durumdaki örnekleri 150–200 Euro arasında satılırken, hatasız ve koleksiyon değeri yüksek olanlar 2 bin ila 2 bin 500 Euro arasında alıcı bulabiliyor.