Cebinizde bir servet yatıyor olabilir! Sıradan görünen bu madeni para, binlerce Euro değerinde

Cebinizde bir servet yatıyor olabilir! Sıradan görünen bu madeni para, binlerce Euro değerinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cebinizde taşıdığınız bozuk paralar arasında nadir bulunan 2 Euro'lardan biri varsa, küçük bir servet sahibi olabilirsiniz. 2011 yılında Almanya'da basılan ve sadece 85 bin adet ile sınırlı olan bu madeni para, koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Özellikle hatasız olanlar çevrim içi açık artırmalarda 2 bin ila 2 bin 500 Euro arasında alıcı buluyor.

Cebinizde taşıdığınız bozuk paralar arasında bu nadir paradan biri varsa, küçük bir servet sahibi olabilirsiniz.

KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Görünüşte sıradan gibi duran madeni 2 Euro'lar, koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. 2011 yılında Almanya'da basılan özel bir seri kapsamında üretilen bu para, nadir bulunması nedeniyle binlerce Euro'ya satılabiliyor.

Cebinizde bu madeni paradan varsa turnayı gözünden vurdunuz! Adeta bir servet değerinde

DEĞERİ TASARIMINDA

Almanya'nın "Bundesländer I" (Federal Eyaletler) serisinin bir parçası olan bu özel baskı 2 Euro, Köln Katedrali tasarımıyla dikkat çekiyor. Ünlü Alman heykeltıraş Heinz Hoyer'in Roncalliplatz Meydanı'ndan ilham alarak hazırladığı tasarım, paranın sanatsal değerini artırıyor. Paranın sağ iç kısmında ise Münih Darphanesi'ne ait "D" damgası bulunuyor.

SADECE 85 BİN ADET BASILDI

Bu özel 2 Euro'nun koleksiyon dünyasında bu kadar değerli olmasının en önemli nedeni, sadece 85 bin adet basılmış olması. Sınırlı sayıda üretilmiş olması, onu koleksiyoncular için oldukça cazip hale getiriyor.

Cebinizde bu madeni paradan varsa turnayı gözünden vurdunuz! Adeta bir servet değerinde

DEĞERİ 2 BİN 500 EURO'YA KADAR ÇIKIYOR

Sıradan bir 2 Euro gibi görünse de, bu özel baskı madeni paralar çevrim içi açık artırmalarda ve koleksiyon platformlarında yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Kullanılmış ama iyi durumdaki örnekleri 150–200 Euro arasında satılırken, hatasız ve koleksiyon değeri yüksek olanlar 2 bin ila 2 bin 500 Euro arasında alıcı bulabiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Barış Alper yuvadan uçuyor! İşte kazandıracağı dev bonservis

Barış Alper yuvadan uçuyor! İşte kazandıracağı dev bonservis
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bizde ne gezsin euro la...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a sert tepki

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.